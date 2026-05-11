Desde el Gobierno Regional Cusco recientemente informaron a la población cusqueña y a las familias de los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática Colegio Nacional de Ciencias que, ante la situación generada por el bloqueo de carreteras en distintos sectores del departamento de La Paz, en el Estado Plurinacional de Bolivia, decenas de estudiantes quedaron atrapados en el país vecino.

Tras esto se realizan coordinaciones y gestiones con la Embajada del Perú en Bolivia, el Consulado General del Perú en La Paz y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, con el objetivo de garantizar el pronto y seguro traslado de la delegación escolar afectada.

De acuerdo con la información oficial proporcionada por la Cancillería Peruana, los estudiantes se encuentran a buen recaudo en instalaciones seguras, recibiendo alojamiento, alimentación y acompañamiento por parte de las autoridades consulares peruanas, situación que viene siendo monitoreada de manera constante.

“Se ha activado un canal directo de coordinación interinstitucional para realizar seguimiento permanente a la situación de nuestros estudiantes, priorizando todas las acciones diplomáticas y logísticas que permitan su retorno a territorio nacional en el más breve plazo posible. Seguiremos informando oportunamente sobre el desarrollo de las gestiones, reafirmando su compromiso de velar por la seguridad de la comunidad educativa cusqueña y brindar tranquilidad a las familias que siguen de cerca esta situación”, citó el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo.

Mientras tanto, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia se anunció la ejecución de un operativo de traslado humanitario para los ciudadanos peruanos afectados por los bloqueos y restricciones de transitabilidad registrados en distintas regiones del vecino país.

La medida beneficiaría a cientos de estudiantes, docentes y padres de familia peruanos, entre ellos delegaciones del Glorioso Colegio Nacional de Ciencias del Cusco, San Carlos de Puno e Independencia Americana de Arequipa, quienes permanecen varados entre las ciudades de La Paz y Oruro.

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