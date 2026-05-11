permanece hospitalizada Liliana Arteaga Bendezú, natural de Pisco, quien lleva varios días en UCI tras un grave diagnóstico en el cráneo

Severo golpe

Ella, el pasado 4 de mayo, sufrió un accidente de tránsito en el sector de Bernales (Humay), y tras ser atendida en el nosocomio pisqueño, fue referida al establecimiento privado. Sus familiares desde entonces están en Chincha velando por la salud de la mujer que esta en UCI, y requieren el apoyo de la comunidad para solventar los gastos médico.

Liliana ingresó a la clínica con traumatismo encefálico, múltiples fracturas en el cráneo y rostro, como consecuencia del hecho vial. Según sus familiares ella estaba a bordo de su motocicleta (estacionada) cuando dos motos colisionan y una de estas golpea en su cabeza, causando la grave lesión. Para apoyar contactar al 983 021 796 (su hijo Jim Flores).

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