En una clínica de la provincia de Chincha permanece hospitalizada Liliana Arteaga Bendezú, natural de Pisco, quien lleva varios días en UCI tras un grave diagnóstico en el cráneo tras un brutal accidente de tránsito.

Severo golpe

Ella, el pasado 4 de mayo, sufrió un accidente de tránsito en el sector de Bernales (Humay), y tras ser atendida en el nosocomio pisqueño, fue referida al establecimiento privado. Sus familiares desde entonces están en Chincha velando por la salud de la mujer que esta en UCI, y requieren el apoyo de la comunidad para solventar los gastos médico.

Liliana ingresó a la clínica con traumatismo encefálico, múltiples fracturas en el cráneo y rostro, como consecuencia del hecho vial. Según sus familiares ella estaba a bordo de su motocicleta (estacionada) cuando dos motos colisionan y una de estas golpea en su cabeza, causando la grave lesión. Para apoyar contactar al 983 021 796 (su hijo Jim Flores).

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