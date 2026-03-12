Un trágico accidente de tránsito ocurrido la tarde del lunes 9 de marzo en el sector de La Tierra Prometida, en la provincia de Ica, dejó tres personas fallecidas y al menos cinco heridos, entre ellos un conocido comerciante de plantas que permanece en estado crítico en el Hospital Regional de Ica.

El siniestro se produjo cuando un camión de carga que transportaba sargazo (algas marinas) desde la playa Carhuaz, habría sufrido una presunta falla mecánica en el sistema de frenos. El vehículo, identificado con placa D1G-785, perdió el control mientras transitaba por la vía, generando una escena de caos y destrucción.

Durante su descontrolada trayectoria, el camión colisionó violentamente contra una motocarga y derribó un poste de alta tensión. La fuerza del impacto provocó cortes de electricidad en zonas cercanas.

Entre los heridos se encuentra Gustavo Fernández Tito, de 62 años, quien conducía la motocarga impactada por el camión. El vehículo menor quedó completamente destruido tras el brutal choque. Fernández Tito, conocido en la ciudad por dedicarse al cultivo y la venta de plantas, fue trasladado de emergencia al Hospital Regional de Ica, donde permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luchando por su vida.

Familiares y amigos del comerciante han solicitado a la comunidad unirse en cadenas de oración por su recuperación, destacando que se trata de una persona muy apreciada por su trabajo y dedicación durante años.

El accidente también dejó tres víctimas mortales. La primera fue identificada como Jhomar Rodrigo Pajuelo Nieva, de 21 años, natural de Huaral, cuyo cuerpo fue hallado bajo la carga de sargazo que transportaba el camión. Según sus familiares, el joven tenía previsto viajar a su ciudad natal la próxima semana y deja a un menor en la orfandad.

La segunda víctima fue Elicio Alejo Maíz, de 33 años, quien quedó atrapado bajo la estructura del camión tras el impacto. Debido a la magnitud del siniestro, su cuerpo tuvo que ser rescatado por bomberos con apoyo de maquinaria pesada.

Horas después, se confirmó también el fallecimiento de Jair Tataje Córdova, de 27 años, residente de la urbanización San Joaquín. El joven había sido trasladado inicialmente al hospital con vida, pero no logró sobrevivir a la gravedad de sus heridas.

Los otros heridos fueron identificados como Tomás Palomino Jiménez (37), Dayne Pajuelo Nieva (30), Urbana Pecho Francisco y Eloy Ñañes Vargas (75), quienes fueron llevados al Hospital Regional de Ica para recibir atención médica.

