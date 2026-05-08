La solidaridad y la esperanza hoy acompañan a Liliana Arteaga Bendezú, madre del destacado futbolista pisqueño Jim Flores Arteaga, quien permanece delicada de salud tras el violento accidente de tránsito ocurrido en la vía hacia la Laguna Morón, en el distrito de Humay (Pisco).

Familiares, amigos y vecinos vienen realizando una gran colecta solidaria para reunir cerca de 20 mil soles, monto necesario para cubrir operaciones, tratamiento médico y gastos de recuperación. “Juntos somos más fuertes”, es el mensaje que hoy impulsa esta cruzada de apoyo.

Apoyo solidario

En declaraciones brindadas a Correo, su hijo Jim Flores señaló que su madre viene respondiendo favorablemente al tratamiento que actualmente recibe en una conocida clínica de la provincia de Chincha, a donde fue trasladada luego de que, según indicó, no recibiera una atención adecuada en el Hospital San Juan de Dios de Pisco.

El diagnóstico inicial de Liliana habria sido traumatismo encéfalo craneano, una lesión que mantiene en constante preocupación a sus seres queridos, aunque las nuevas atenciones médicas han permitido mostrar signos de mejoría.

Para continuar enfrentando los elevados costos médicos, la familia ha organizado diversas actividades solidarias, entre ellas una rifa programada para hoy 8 de mayo y una carapulcrada en la vivienda de la señora Liliana, ubicada en el sector Santa Isabel. Independencia. Para poder apoyar contactar al 983 021 796 (su hijo Jim Flores).

“Todo suma”, expresó con Jim Flores, deportista que ha defendido los colores de importantes equipos de fútbol de la provincia de Pisco y que hoy atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida acompañando la recuperación de su madre.

Como se recuerda, Liliana Arteaga Bendezú fue una de las cuatro personas heridas tras el choque frontal entre dos motocicletas registrado la noche del 4 de mayo en el sector de Bernales, camino a la Laguna Morón.

El accidente dejó además varios heridos de consideración y volvió a evidenciar las serias deficiencias en la atención de emergencias en esta transitada vía, donde testigos denunciaron la demora de más de 30 minutos en la llegada del auxilio.

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