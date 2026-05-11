Internos del penal de Socabaya guardaban celulares en zapatillas y maletines

Celulares, cargadores, cables USB, audífonos, un adaptador de memoria y brocas metálicas fueron hallados durante una requisa realizada en el Establecimiento Penitenciario de Varones de Arequipa.

Los objetos prohibidos estaban ocultos en almohadas, maletines y zapatillas dentro del ambiente 3 del pabellón 3 de mediana seguridad, donde agentes penitenciarios efectuaron una inspección minuciosa en pisos, techos, baños y espacios comunes.

El operativo fue ejecutado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a través de la Oficina Regional Sur, con la participación de un importante contingente de seguridad. Además de la revisión de ambientes, el personal realizó el registro de pertenencias y la inspección corporal de los internos que ocupan dicho sector.

Tras el hallazgo, las autoridades penitenciarias informaron del hecho al Ministerio Público y a la Policía Nacional para las diligencias correspondientes.