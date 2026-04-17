Intervienen a cuatro ciudadanos extranjeros en el distrito de Sachaca en Arequipa y serían responsables de dañar parte de una instalación eléctrica, por lo que fueron trasladados a Extranjería para la revisión de su situación migratoria.

La intervención se desarrolló esta mañana en los alrededores de los puentes San Isidro y Arrayanes, con la participación de Serenazgo de la Municipalidad de Sachaca y unidades especializadas de la Policía, entre ellas el Departamento de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, además de agentes de Extranjería, Migraciones y efectivos de la comisaría de Sachaca.

Debajo del puente encontraron ropas, ollas y otros productos. Tres hombres y una mujer fueron trasladados por los policías para verificar su situación migratoria.

En paralelo, la inspección en el sector permitió identificar la presunta manipulación de una caseta perteneciente a Sociedad Eléctrica del Sur Oeste. Según los agentes, la estructura presentaba daños en el sistema de acceso, lo que indicaría que habría sido utilizada como refugio improvisado.

Este hecho no solo implica un posible uso indebido del espacio, sino que también representa un peligro, tanto por el riesgo eléctrico como por una eventual afectación del servicio en el área.