Un celular y un chip de telefonía móvil fueron detectados entre las pertenencias de dos abogados que acudieron al Establecimiento Penitenciario de Varones de Arequipa para visitar a sus patrocinados.

Ambos objetos están prohibidos dentro del recinto penitenciario y fueron descubiertos durante los controles de seguridad del personal del INPE.

En el primer caso, los agentes encontraron un teléfono celular oculto en la billetera de un abogado que iba a entrevistarse con Yuri Churana Yana, interno del pabellón 2, recluido por el delito de usurpación agravada.

En una segunda intervención, el personal penitenciario detectó un chip de telefonía móvil en la cartera de una abogada que pretendía visitar a Alexis Giovani Valencia Surco, también del pabellón 2, quien se encuentra recluido por robo agravado.

Tras los hallazgos, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) comunicó ambos casos a la Fiscalía Penal de turno y a la Comisaría de Socabaya para que se realicen las investigaciones correspondientes.

Además, el Consejo Técnico Penitenciario iniciará procedimientos administrativos contra los dos abogados. Las medidas podrían incluir la suspensión temporal o definitiva de su ingreso a los establecimientos penitenciarios.

Las autoridades también investigarán si los internos a quienes estaban dirigidas las visitas tuvieron alguna responsabilidad en estos hechos.