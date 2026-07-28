Dos menores de 14 años fueron intervenidos la noche del lunes tras ser sorprendidos realizando pintas en la pared lateral de la Basílica Catedral de Arequipa, uno de los principales monumentos del Centro Histórico y parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ambos fueron trasladados a la comisaría de Santa Martha para las diligencias correspondientes.

La intervención se produjo después de las 19:00 horas, cuando personal de la Gerencia del Centro Histórico de la Municipalidad Provincial de Arequipa, con apoyo de efectivos policiales, detectó a los adolescentes identificados con las iniciales F.G.C.A. y S.J.G., ambos de 14 años. Según la información proporcionada por la Policía, uno de los menores es de nacionalidad peruana y el otro venezolana.

De acuerdo con el reporte, los adolescentes realizaron una pinta de color rojo que consistía en un pequeño recuadro acompañado de la palabra “Sí”. El hecho ocurrió mientras, a pocos metros del lugar, efectivos policiales participaban en una retreta desarrollada en la Plaza de Armas por las actividades conmemorativas del 205 Aniversario de la Independencia del Perú.

Tras ser descubiertos, ambos menores fueron conducidos a la dependencia policial por presuntamente atentar contra un inmueble considerado Patrimonio Cultural de la Nación.

La Basílica Catedral de Arequipa forma parte del Centro Histórico de la ciudad, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, por lo que cualquier afectación a su estructura constituye un daño a un bien protegido.

La Municipalidad Provincial de Arequipa tendrá que asumir las labores de limpieza y mantenimiento para retirar la pintura y restaurar la superficie afectada del monumento.