Dos suboficiales de la Policía fueron intervenidos la madrugada de hoy martes 3 de noviembre cuando ingresaban al penal de Socabaya con objetos prohibidos. Uno de ellos llevaba un cargador de celular, mientras que el otro tenía un cargador y un teléfono móvil, pese a las restricciones de seguridad para entrar al establecimiento penitenciario de Arequipa.

Los efectivos de la Unidad de Servicios Especiales, identificados como Geral Andía y Rodrigo Condori, aproximadamente a las 4:30 horas, formaban parte del contingente policial que había acudido al penal para participar en una requisa en los pabellones C y D, considerados de máxima seguridad por albergar a internos de mayor peligrosidad.

Durante la revisión de ingreso al establecimiento penitenciario, el personal del INPE detectó que ambos policías portaban los objetos no permitidos, por lo que fueron intervenidos .

La situación resulta particular porque los dos suboficiales integraban el equipo de 50 efectivos de la USE que participó en el operativo para retirar objetos prohibidos de los ambientes ocupados por los internos. Previamente se les había informado que no debían portar celular, armamento, ni reloj.

OPERATIVO

La requisa permitió encontrar una importante cantidad de artículos ilegales. Entre ellos figuran 150 ketes de pasta básica de cocaína (PBC), aproximadamente 130 gramos adicionales de esta droga, 20 gramos de clorhidrato de cocaína y siete envoltorios de marihuana.

También se decomisaron tres celulares, 154 armas blancas, entre tijeras, cuchillos, punzones y objetos de fabricación artesanal, además de 18 encendedores, nueve cargadores hechizos y cuatro controles remotos.

Las sustancias ilícitas fueron puestas a disposición del área Antidrogas, mientras que los celulares quedaron a cargo del área de Investigación de Extorsiones para las diligencias correspondientes.

La intervención se realizó con participación de personal de la División de Investigación Criminal (Divincri), la Unidad de Servicios Especiales (USE), el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y representantes del Ministerio Público.