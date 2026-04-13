Un caso de presunto acoso en el transporte público terminó con la intervención directa del conductor de un bus que presta servicio en el distrito de Mariano Melgar, quien trasladó al acusado a la comisaría tras la denuncia de una escolar en Arequipa.

El hecho ocurrió a la altura del colegio Andrés Avelino Cáceres, cuando una alertó a la cobradora de la unidad sobre tocamientos indebidos que habría sufrido dentro del vehículo.

Ante la denuncia, el conductor Pedro Parra y la cobradora Marleny Ramos, de la empresa ETRABUS, actuaron de inmediato, cerraron las puertas del bus y, con apoyo de los pasajeros, retuvieron al presunto agresor para luego dirigirse directamente a la comisaría de Jerusalén.

El intervenido fue identificado como Said V. M. (20), estudiante de Psicología, quien quedó en manos de la Policía Nacional para las investigaciones correspondientes.

La rápida reacción del conductor, la cobradora y los usuarios permitió evitar la fuga del sospechoso y brindar protección inmediata a la menor afectada. Esta respuesta fue debido a las capacitaciones brindadas a los transportistas por la Corte Superior de Justicia de Arequipa, a través del Módulo de Sanción Penal para Delitos Asociados a la Violencia contra la Mujer, orientadas a prevenir y actuar ante situaciones de acoso en el transporte público.

El caso ya se encuentra en investigación de la Fiscalía y la Policía, mientras se determina las responsabilidades.