Un inspector de tránsito de la Municipalidad Provincial de Arequipa fue agredido esta mañana durante un operativo de fiscalización en el cruce de las calles Piérola y San Camilo, en pleno Centro Histórico.

El hecho ocurrió mientras los inspectores realizaban un operativo para controlar a taxis y vehículos que realizan labores de carga y descarga en horario no permitido, como parte de las acciones para descongestionar las vías y mejorar el tránsito en el Centro Histórico.

De acuerdo con un comunicado de la Municipalidad Provincial de Arequipa, el presunto agresor fue identificado con las iniciales J.C.P.V., y, según la comuna, sería un comerciante de la zona. Según la misma información, el hombre se movilizaba en un automóvil blanco.

Comunicado de la Municipalidad Provincial de Arequipa

Las imágenes difundidas por la municipalidad muestran el momento en que el varón golpea en el rostro al inspector, mientras se desarrollaba la intervención. Tras la agresión, agentes de la Policía intervinieron y trasladaron al hombre a la comisaría de Palacio Viejo, donde se realizarían las diligencias correspondientes. Mientra que el inspector fue trasladado al hospital de EsSalud para su atención.

La Policía y la Fiscalía investigarán para determinar las responsabilidades y si hubo agresión de ambas partes. Sin embargo, no es la primera vez que los conductores agreden a los inspectores de tránsito, e incluso hubo atropellos en años anteriores.