Las fuertes lluvias registradas en la ciudad de Arequipa ocasionaron la afectación de 1,200 hectáreas de cultivo en la provincia de Camaná, principalmente en el valle de Quilca, en la parte alta de este sector conocido como Fundo Los Huarangos.

El fiscal del Frente de Defensa de Quilca, Tito Paz, mencionó a Correo que la intensidad de las lluvias ocasionó que entre la madrugada y el mediodía del martes el río ingresó con fuerza, llevando consigo cultivos de arroz y afectando además la infraestructura de riego, como bocatomas.

A esto se le suma que el año pasado los agricultores, con peculio propio, hicieron trocha carrozable de 4 kilómetros desde el sector de Sururuy hasta Los Huarangos, cediendo parte de sus terrenos para también encauzar el río. Esta vía también se vio afectada por el ingreso del río.

El dirigente añadió que aunque se hicieron estos trabajos, no se hizo la limpieza y enrocado del cauce, situación diferente a la parte intermedia y baja del valle de Quilca.

Cabe precisar que los agricultores exhortaron a la alcaldesa de Quilca, Yesenia Condori, a solicitar la declaratoria de emergencia el pasado 9 de febrero.

Tito Paz añadió que hasta esta mañana aún no se iniciaban los trabajos de limpieza, pese a que la tarde de ayer la alcaldesa junto a sus funcionarios realizaron el levantamiento de la ficha respectiva.

