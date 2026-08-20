Investigan a dos extranjeros por presunta extorsión en Arequipa

Dos ciudadanos venezolanos fueron detenidos por detectives del área de Secuestros de la Divincri por su presunta participación en una extorsión a una mujer que denunció el hecho hace una semana en Arequipa.

Antony Salazar Salazar (28) y Greyson Espinoza Pérez (24), fueron detenidos en la intersección de las avenidas Colon y Túpac Amaru, en el distrito de Paucarpata, mientras se desplazaban en motocicletas cuyas características coincidirían con las descritas por la víctima en su denuncia.

Durante la intervención, los agentes encontraron droga entre sus pertenencias así como municiones por lo que fueron trasladados a la Divincri. “llevamos poco, jefe”, dijeron los detenidos al encontrarles 24 bolsitas con sustancias prohibidas.

TRANSITABAN CON SUPERVISIÓN

Un detalle que llamó la atención de los investigadores es que al momento de la intervención, ambos tenían sus teléfonos celulares conectados simultáneamente mediante una llamada grupal y manifestaron que mantenían comunicación con su “supervisor”, conocido como “El Negro”, quien se encontraba algunos metros detrás de ellos dentro de un automóvil Chevrolet de color negro que no pudo ser ubicado por los policías.

Por estos hallazgos, ambos quedaron detenidos también por la presunta comisión del delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, además de las investigaciones relacionadas con la presunta extorsión.