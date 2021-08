El Departamento Desconcentrado de Alta Complejidad (Depdiac) de la Policía y la Fiscalía Anticorrupción intervinieron ayer a la procuradora del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Rosa Vallejos Beltrán y al abogado adjunto de la Procuraduría, Renzo Pérez Torres, por el presunto delito de cohecho activo genérico, por presuntamente recibir una coima por parte de la representante legal de la empresa Giant, Fernanda Molina Lazo, para que resulte favorecida con el pago de la expropiación de su predio para la Variante de Uchumayo.

Esta última persona fue detenida ayer por los agentes quienes allanaron su vivienda en el distrito de Cayma y la detuvieron preliminarmente por el plazo de 7 días, mientras se hacen las investigaciones con los documentos incautados tanto en su casa como en la Procuraduría del GRA.

Incautan equipos celulares de procuradora

Los agentes incautaron los equipos celulares y algunos documentos, tanto de la procuradora, como del abogado adjunto, los cuales serán revisados a partir de hoy en las diligencias que encabezará la fiscal especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Marita Cueva.

De acuerdo a la investigación que sigue la Fiscalía, la empresa Giant interpuso un proceso contencioso administrativo contra el GRA para solicitarle el pago de 550 mil soles por la expropiación de un terreno para la ejecución de la variante de Uchumayo y el primer fallo salió a favor de la empresa.

Sin embargo, la Procuraduría apeló el fallo y en ese proceso, la representante legal de Giant, Fernanda Molina, presuntamente ofreció a la procuradora pagar el 10% del costo del predio, es decir, 55 mil soles para que omita sus funciones de defensa a los intereses del GRA. Tras desacuerdos, habrían definido el pago de 25 mil soles, de los cuales, Morales habría entregado un adelanto de 2 mil soles a Vallejos. Sin embargo, el segundo fallo del juzgado salió a favor del GRA y surgió el problema, por el que la hoy detenida solicitó la devolución del dinero.

Procuradora Amparo Begazo labora desde el año 2018

Cabe recordar que la empresa Giant demandó a la Región para exigir el pago por el predio expropiado, porque había otra personería jurídica, Hermanos Flores, quien también exigía el desembolso al GRA por el mismo predio, indicando que era el propietario, ante esta disputa de titularidad del terreno, la Región no ejecutó el abono.

Los contenidos en los documentos y las comunicaciones telefónicas, tanto audios, mensajes y llamadas determinarán las responsabilidades de los tres investigados en este presunto delito, el mismo que se reveló tras la colaboración de un testigo protegido de otro proceso de investigación.

Tras la intervención de ayer, que duró aproximadamente 5 horas en la sede de la institución pública ubicada en la calle Bolívar (Cercado), la procuradora Rosa Vallejos, prefirió no pronunciarse al salir de su oficina. “Todo está en investigación, no puedo pronunciarme para no entorpecer la labor de la Fiscalía”, dijo.

Mientras que la detención a Fernanda Molina fue aproximadamente a las 7:30 horas en el distrito de Cayma.

Desde el Gobierno Regional de Arequipa no se pronunciaron sobre la intervención y el allanamiento de las oficinas de la Procuraduría, aunque la designación de la funcionaria en el cargo fue considerada ilegal, porque ingresó por concurso de reemplazo, cuando esta modalidad solo se aplicaba para personal contratado.

Diligencia. Investigación de deuncia continúa hoy con la revisión de los celulares incautados de los tres investigados

Nombramiento de Rosa Vallejos fue cuestionado en el Gobierno Regional de Arequipa

Rosa Vallejos ingresó a laborar en 2018 en la gestión de Yamila Osorio, pero fue cuestionada porque no cumplía con la experiencia y su nombramiento fue fuera de la norma.

El exjefe de Asesoría Jurídica del GRA, Walther Paz hizo un informe para que Vallejos sea destituida, incluso intervino la Contraloría, pero el gobernador Elmer Cáceres decidió que se quede.