La Policía investiga el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en el óvalo Bicentenario, ubicado en el distrito de Paucarpata, en el límite con el Cercado de Arequipa.

El hecho fue reportado en horas de la mañana por vecinos de la zona, quienes advirtieron la presencia del varón recostado sobre uno de los muros del óvalo. Al llegar al lugar, los agentes constataron que la persona ya no presentaba signos vitales.

De manera preliminar, se presume que la muerte habría sido consecuencia de un paro cardiaco, ya que el cuerpo no evidenciaba lesiones visibles ni signos aparentes de violencia. Sin embargo, serán las diligencias forenses las que determinen con exactitud las causas del deceso.

De acuerdo con versiones recogidas entre residentes del sector, el hombre solía permanecer en la zona y presuntamente se dedicaba al consumo de bebidas alcohólicas. El cuerpo fue trasladado a la morgue central para la necropsia de ley, mientras la Policía continúa con las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

