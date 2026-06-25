La Municipalidad Provincial de Arequipa busca el respaldo de la bancada de congresistas de la región para asegurar el financiamiento del puente Umapalca, una obra valorizada en más de S/216 millones que pretende conectar siete distritos y descongestionar el tránsito en la ciudad.

La alcaldesa Ruccy Oscco Polar solicitó formalmente a los parlamentarios arequipeños que gestionen ante el Ejecutivo la asignación de recursos para hacer viable el proyecto, cuyo expediente técnico actualizado fue remitido el pasado 17 de junio al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Según la Municipalidad, tras la presentación del expediente actualizado, el siguiente paso es lograr que el Gobierno Nacional garantice el presupuesto necesario para ejecutar la obra, considerada una de las principales intervenciones viales impulsadas por la comuna provincial.

Con ese objetivo, el 22 de junio la municipalidad envió oficios a los seis congresistas que representan a Arequipa, solicitándoles respaldo político y gestiones ante el Ejecutivo para que el proyecto obtenga el financiamiento requerido.

El puente Umapalca busca mejorar la conectividad entre siete distritos de la provincia y reducir la congestión vehicular en uno de los corredores con mayor demanda. Sin embargo, su ejecución dependerá de que el Gobierno Nacional apruebe los recursos contemplados en el expediente técnico.

La solicitud fue dirigida a los congresistas María Antonieta Agüero Gutiérrez, Diana Carolina Gonzales Delgado, Alex Antonio Paredes Gonzales, Esdras Ricardo Medina Minaya, Edwin Martínez Talavera y Jaime Quito Sarmiento, a quienes la comuna exhortó a respaldar de manera conjunta las gestiones para concretar una obra esperada desde hace varios años.