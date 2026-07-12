Arequipa se ubicó nuevamente en el tercer lugar del Índice de Competitividad Regional (Incore) 2026, elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), por séptimo año consecutivo, detrás de Lima y Moquegua, según informó María Alejandra Ormeño Oviedo, jefa de Políticas Públicas del IPE. No obstante, la región cayó a su peor posición histórica en salud e infraestructura.

¿A qué se debe esta caída en salud? Arequipa cayó del puesto 5 al 6 y esa es su peor posición histórica en este pilar. Hay varios indicadores que explican esto; por ejemplo, el tema de la vacunación a menores de 3 años; estábamos en 72.2%, ahora es 60%. Otro indicador es el porcentaje de medicamentos vitales y esenciales que están desabastecidos; el año pasado teníamos 17.8%, ahora 20.4%.

La anemia también es un punto que afecta mucho; si bien ha bajado de 43.9% a 40.4%, están por encima del promedio nacional, que es de 35.5%.

¿En infraestructura? El año pasado estaban en segundo, ahora Arequipa está en el cuarto y es su peor posición histórica. Un experto de Arequipa mencionó que hay un tema en la provisión de agua, porque no está siendo eficiente. Indicó que Sedapar pierde 30% del agua que produce. Hay otros indicadores, como la cobertura de agua en los hogares por red pública, que también ha caído; de 95% a un 93.8%.

Cuando se crean viviendas informales, que lamentablemente son la mayoría, no está previsto llevar estos servicios básicos. Entonces hay aumento poblacional, pero no planificado, lo que hace que estas viviendas tengan una demora en el acceso a servicios, como el agua. Por ello, se deberían tener más políticas, por ejemplo, de viviendas sociales, asociaciones público-privadas.

¿Respecto a lo laboral? Pasaron del primero al segundo. Se debe al ingreso laboral por hora; de 14.8 soles por hora ha caído ligeramente a 14.1 soles. En términos laborales, igual el equipo es una de las regiones que lidera.

Tiene la mayor proporción de la fuerza laboral educada del país; casi el 34 % de su población tiene educación superior completa. Además, se ha reducido el porcentaje de jóvenes “nini”, pues ha bajado de 17,1 a 15,1 %.

¿En cuanto al tema minero? Arequipa en realidad tiene un potencial minero muy bueno y es una de las regiones más dinámicas del país. Entre 2001 y 2024, el PBI de Arequipa se ha expandido a una tasa promedio anual de 5.4 % y su PIB per cápita también se ha duplicado en esos años, de 8600 soles a más de 19.500 soles.

¿Qué deberán priorizar las nuevas autoridades? Lo que hace un poco este índice es ver en qué es lo que está fallando, cuáles son los indicadores específicos que cada región necesita mayor intervención estatal, apoyo privado. El principal desafío para Arequipa siempre va a ser consolidar el tema de la inversión privada, porque cuando hay inversión privada, entonces hay empleos de calidad, hay mayores ingresos y, por lo tanto, se reduce la pobreza. El otro tema es el minero: Tía María, Zafranal, Pampa del Pongo, la ampliación de Cerro Verde; todos esos proyectos en realidad pueden hacer que el dinamismo del crecimiento en Arequipa sea mucho más rápido. Además, no se debe olvidar el agro, mejorar en infraestructura; tenemos este proyecto de Majes Siguas II, esperemos que eleve también la competitividad.

PERFIL

María Alejandra Ormeño. Maestría en Gobernanza, Desarrollo y Políticas Públicas por el IDS de la Universidad de Sussex. Estuvo como analista y analista sénior en Videnza Consultores.