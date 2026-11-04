Aunque el nuevo hospital de Enfermedades Neoplásicas está en plena construcción y tomará la menos tres años terminarlo, el Gobierno Regional de Arequipa no brinda las garantías de una adecuada atención a los pacientes oncológicos.

La Contraloría detectó que el hospital tiene aparatos inoperativos, equipos quirúrgicos deteriorados y con falta de mantenimiento preventivo, pese a que el establecimiento cuenta con un plan aprobado para realizar esta labor.

Las observaciones forman parte del Informe de Visita de Control n.° 20074-2026-CG/SALUD-SVC, elaborado tras una inspección realizada el 22 de septiembre. Uno de los hallazgos más preocupantes se produjo en el centro quirúrgico, donde se encontraron cuatro bombas de infusión de jeringa inoperativas. Estos equipos son utilizados para administrar medicamentos y otras sustancias a los pacientes de manera controlada.

Además, en la sala de operaciones 3 se detectó que la fibra óptica de un nasofibroscopio presentaba una abolladura, una mesa quirúrgica cuyo sistema eléctrico dejó de funcionar, por lo que únicamente podía ser operada de forma manual.

Los trabajadores señalaron que habían solicitado reiteradamente recursos para ejecutar estas labores, sin conseguir la asignación necesaria.