La campaña electoral para la segunda elección del Gobierno Regional de Arequipa gira en torno a una serie de promesas para el sector agrario. Sin embargo, muchas de estas propuestas no guardan relación directa con lo consignado en los planes de gobierno de Ahora Nación y Fuerza Arequipeña.

En el caso de Jenry Huisa, de Ahora Nación, su plan plantea iniciativas formuladas de manera general. Entre ellas figuran la represa de Iruro y el Proyecto Especial Majes Siguas como ejes para impulsar la agroindustria. Asimismo, propone modernizar la infraestructura de riego en Caravelí e Islay, además de incorporar 3 mil hectáreas con riego mejorado en Castilla.

No obstante, el documento no precisa plazos, presupuestos ni mecanismos de implementación para estas iniciativas.Fuera de lo establecido en su plan de gobierno, Huisa realizó esta semana una serie de anuncios durante sus recorridos por Camaná y Caravelí. En esas actividades ofreció promover nuevos proyectos de riego tecnificado y ejecutar mejoras en la infraestructura hidráulica, aunque sin brindar mayores detalles sobre su viabilidad técnica.

PROYECTO MAJES

Por su parte, el candidato Alfredo Zegarra, de Fuerza Arequipeña, plantea en su plan de gobierno el seguimiento técnico de la segunda etapa del Proyecto Majes Siguas, así como la tecnificación del riego en 15 mil hectáreas de zonas priorizadas durante su gestión. También propone facilitar el acceso de 12 mil agricultores a créditos de Agrobanco.

Al margen de este documento, Zegarra abordó el tema agrario durante una visita al distrito de Majes, realizada en la quincena de octubre. En esa oportunidad prometió impulsar la creación de un centro de packing para productores, implementar un banco de semillas mejoradas y ejecutar el mantenimiento de la primera etapa de Majes Siguas, esta última bajo competencia del Midagri.