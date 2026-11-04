El papa León XIV pidió este miércoles a los fieles que lo acompañen con sus oraciones durante su próximo viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre.

Durante la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro, el pontífice expresó su deseo de que esta visita contribuya a fortalecer la fe, renovar la esperanza y promover la caridad entre las comunidades católicas de los tres países sudamericanos.

“El próximo viernes partiré hacia Sudamérica, para visitar Uruguay, Argentina y Perú. Me encomiendo a sus oraciones, para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría”, manifestó en su saludo a los peregrinos de lengua española.

León XIV expresa su afecto por los países que visitará

Al finalizar la audiencia, el papa reiteró su pedido de acompañamiento espiritual y manifestó su cercanía con las naciones que forman parte de su itinerario.

“Para que el Señor bendiga esta misión en esos países que tanto quiero”, señaló el jefe de la Iglesia católica ante los fieles congregados en el Vaticano.

La visita será el sexto viaje internacional de su pontificado e incluirá 36 intervenciones públicas, entre discursos y otras alocuciones, en español. El recorrido comprende actividades religiosas, reuniones con autoridades y encuentros con diferentes sectores de la sociedad.

¿Cuándo llegará el papa León XIV al Perú?

Según el programa oficial de la Santa Sede, el pontífice llegará al Perú el miércoles 11 de noviembre, procedente de Argentina. Su arribo está previsto para las 5:30 p.m. a la Base Aérea del Callao.

Durante su estancia visitará Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, donde participará en celebraciones religiosas y encuentros con jóvenes, representantes de la Iglesia, comunidades amazónicas y autoridades nacionales.

El viernes 13 de noviembre viajará a Chiclayo, ciudad donde ejerció como obispo. Allí celebrará una misa en las Pampas de Pimentel y se reunirá con integrantes de la comunidad católica y del ámbito universitario.

El domingo 15 de noviembre visitará Cusco y Pucallpa, mientras que el lunes 16 celebrará una misa en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, antes de emprender su regreso a Roma.

El significado especial de Perú para León XIV

El viaje tendrá un significado particular para León XIV debido a su estrecha vinculación con el Perú, donde pasó aproximadamente dos décadas como misionero y posteriormente ejerció como obispo de Chiclayo.

Su regreso permitirá al pontífice reencontrarse con comunidades vinculadas a su trayectoria pastoral, especialmente en el norte del país.

La visita también se produce después de las giras realizadas por pontífices anteriores. Juan Pablo II estuvo en Perú en 1985 y 1988, mientras que Francisco visitó el territorio peruano en enero de 2018.

El viaje se realizará después de una operación pulmonar

El recorrido sudamericano se desarrollará semanas después de que León XIV fuera sometido a una intervención quirúrgica para extirpar parte del pulmón derecho debido a un tumor maligno.

El Vaticano informó que el pontífice presenta una recuperación favorable y que sus médicos no encontraron impedimentos para mantener el itinerario, que incluye numerosos desplazamientos y actividades públicas.

La gira comenzará en Montevideo el 6 de noviembre y concluirá con su llegada a Roma el 17 de noviembre.