Las Pampas de Pimentel, en la región Lambayeque, se preparan para recibir a cerca de un millón de fieles durante la misa que celebrará el papa León XIV el viernes 13 de noviembre, uno de los actos centrales de su visita apostólica al Perú.

La celebración está programada para las 10:30 de la mañana en una explanada de 55 hectáreas, ubicada en las afueras del balneario de Pimentel, a unos 12 kilómetros de Chiclayo.

El encuentro tendrá un significado especial para Robert Francis Prevost, quien fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023 y mantiene una estrecha relación con la población de esta zona del norte peruano.

Más de cien trabajadores acondicionan las Pampas de Pimentel

El terreno desértico es objeto de trabajos de limpieza, nivelación y acondicionamiento para permitir la instalación del altar mayor y recibir a los peregrinos.

El sacerdote Jorge Villegas, integrante del equipo organizador de la visita papal en Chiclayo, explicó a la agencia EFE que preparar una celebración de esta magnitud en pocos meses ha representado un desafío logístico.

Más de un centenar de trabajadores participan en la construcción de la estructura metálica que sostendrá el altar principal. Los trabajos se desarrollan en turnos intensivos para cumplir con el cronograma previsto.

La organización contempla instalar 15 pantallas gigantes y un sistema de sonido que permitirá seguir la ceremonia desde distintos sectores de la explanada.

Misa del papa León XIV tendrá 15 accesos y comenzará a recibir fieles desde el jueves

Aunque la celebración está prevista para la mañana del viernes 13 de noviembre, el acceso al recinto comenzará desde las 8:00 p.m. del jueves 12, con el objetivo de distribuir la llegada de los asistentes.

El terreno estará dividido en cuadrantes y contará con 15 puertas de ingreso, así como horarios diferenciados para reducir las aglomeraciones.

Según información publicada por Diario Correo, la inscripción para asistir a la misa es gratuita y se realiza mediante la plataforma Joinnus. Cada entrada es personal, incluye un código QR y debe presentarse junto con el documento de identidad.

Peregrinos deberán caminar hasta ocho kilómetros desde estacionamientos

Uno de los principales retos será el traslado de los miles de asistentes hasta la explanada.

Los organizadores han previsto habilitar alrededor de 20 hectáreas de estacionamiento. Sin embargo, quienes lleguen en vehículos particulares deberán recorrer aproximadamente ocho kilómetros a pie desde la zona destinada al aparcamiento.

Para apoyar el desplazamiento de personas adultas mayores y ciudadanos con movilidad reducida, se dispondrá de 50 autobuses gratuitos, según la planificación comunicada a EFE.

El operativo de seguridad incluirá la presencia de más de 3.000 efectivos de la Policía Nacional del Perú, encargados de resguardar el recinto y sus alrededores.

Papa León XIV recorrerá la explanada en el papamóvil

Antes de iniciar la celebración eucarística, está previsto que el pontífice recorra las vías interiores del recinto a bordo del papamóvil para saludar a los asistentes.

El sacerdote Bernardino Gil, de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Pimentel, explicó a EFE que esta actividad permitirá que los peregrinos ubicados lejos del altar también puedan ver al papa.

La organización estima que alrededor de 800 sacerdotes podrían participar en la celebración, junto con obispos peruanos y representantes religiosos de otros países.

Para la misa se han encargado cerca de mil casullas, vestimentas litúrgicas que serán utilizadas por los sacerdotes participantes.

Pimentel espera el regreso del papa que fue obispo de Chiclayo

La visita también genera expectativa en el balneario de Pimentel, localidad que León XIV frecuentaba durante sus años al frente de la diócesis chiclayana.

Tras su elección como pontífice, en el distrito se instaló una estatua de aproximadamente tres metros de altura con su figura mirando hacia el mar.

Bernardino Gil recordó que Prevost visitó numerosas veces la parroquia Nuestra Señora del Carmen, por lo que la misa será un reencuentro con una comunidad que lo conoció antes de convertirse en papa.

El viaje apostólico de León XIV al Perú está programado del 11 al 16 de noviembre e incluye actividades en Lima, Callao, Chiclayo y otras ciudades del país. La celebración de Pimentel figura en el itinerario difundido por la Conferencia Episcopal Peruana.