Dos estudiantes universitarios argentinos desarrollaron una aplicación gratuita que funciona sin conexión a internet para facilitar la orientación de los peregrinos durante la visita del papa León XIV a la ciudad de Luján, prevista para el próximo miércoles 11 de noviembre.

La herramienta, denominada PapApp Luján, fue creada por Juan Segundo Addamo y Simón Forteza, dos jóvenes de esa localidad que cursan el cuarto año de Ingeniería Informática en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

Según informó la agencia EFE, la iniciativa surgió ante la preocupación por una posible saturación de las redes móviles debido a la llegada masiva de fieles que acudirán a la misa que presidirá el pontífice frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

¿Cómo funciona PapApp Luján sin conexión a internet?

La aplicación cuenta con un mapa interactivo organizado en aproximadamente 25 categorías, que permite localizar servicios y puntos de interés durante las actividades religiosas.

Entre la información disponible se encuentran los estacionamientos habilitados, puestos de atención médica, puntos de hidratación, baños públicos, pantallas gigantes, accesos peatonales, cortes de calles, puntos de encuentro y salidas de emergencia.

Una de sus funciones es “Volver a mi auto”, que permite guardar la ubicación donde el usuario estacionó su vehículo y recibir indicaciones para regresar caminando, sin necesidad de utilizar datos móviles.

Para aprovechar las funciones sin conexión, los desarrolladores recomiendan descargar y abrir previamente la aplicación mientras el teléfono tenga acceso a internet. De esta manera, los mapas y otros datos pueden almacenarse en el dispositivo y consultarse posteriormente, incluso en modo avión.

Estudiantes crearon la aplicación ante posible saturación de redes móviles

El proyecto comenzó aproximadamente dos meses antes de la visita papal, a partir de una conversación familiar sobre las dificultades que podrían enfrentar los asistentes para orientarse en una ciudad con una concentración extraordinaria de personas.

Los jóvenes identificaron que una de las principales dificultades sería la dependencia de la señal móvil, que puede presentar interrupciones cuando miles de usuarios utilizan simultáneamente los servicios de comunicación.

Por ello, desarrollaron una herramienta capaz de proporcionar información de orientación sin requerir una conexión permanente.

Según los reportes difundidos en Argentina, los estudiantes trabajan con información proporcionada por el Municipio de Luján y la Basílica para actualizar los puntos de interés, los servicios y las restricciones de circulación previstas durante el operativo de seguridad.

¿Cuándo visitará el papa León XIV la Basílica de Luján?

La visita del papa León XIV a Argentina está programada del 8 al 11 de noviembre de 2026 y comprende actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

De acuerdo con el itinerario oficial difundido por la Santa Sede, el pontífice celebrará una misa el miércoles 11 de noviembre a las 10:00 de la mañana, en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica del país.

El encuentro podría congregar hasta 1,5 millones de fieles, de acuerdo con las estimaciones citadas por los organizadores y medios argentinos, por lo que se prepara un operativo especial para facilitar los desplazamientos.

La visita tendrá además un significado histórico para la ciudad, que recibió al papa Juan Pablo II en 1982.

León XIV viajará a Perú después de su visita a Argentina

Tras las actividades en Luján, el papa León XIV tiene previsto trasladarse al aeropuerto internacional Ministro Pistarini de Buenos Aires para continuar su viaje apostólico por Sudamérica.

El programa oficial establece que partirá rumbo a Lima el miércoles 11 de noviembre a las 14:00, con llegada programada a territorio peruano a las 17:30, hora local.

En Perú, el pontífice desarrollará actividades entre el 11 y el 17 de noviembre, con visitas previstas a Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Mientras tanto, PapApp Luján se presenta como una alternativa tecnológica de orientación para los asistentes a la celebración religiosa, especialmente en zonas donde la señal de telefonía móvil pueda resultar insuficiente.