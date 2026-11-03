Los jóvenes que deseen participar en el encuentro con el papa León XIV en Lima podrán gestionar gratuitamente sus entradas desde el lunes 9 de noviembre. La actividad se realizará el jueves 12 en el Estadio Nacional, donde se desarrollará una vigilia de oración con universitarios y jóvenes de distintas comunidades.

El Arzobispado de Lima informó que las inscripciones comenzarán a las 12:00 p. m. a través de la plataforma Teleticket a partir del lunes 9 de noviembre. La convocatoria está dirigida a personas de entre 16 y 35 años, sin importar si pertenecen o no a algún grupo parroquial.

Isabel Chirinos, integrante de la comisión central de la visita papal, precisó que el registro será personal y cada participante podrá obtener una sola entrada. Además, los boletos serán gratuitos e intransferibles.

¿Cómo obtener las entradas gratuitas en Teleticket?

Para asegurar un lugar en la vigilia juvenil, los interesados deberán seguir estos pasos:

Ingresar a Teleticket e iniciar sesión. Quienes no tengan una cuenta deberán registrarse. Buscar el evento “Vigilia de los Jóvenes con el Papa León XIV” o ingresar mediante el enlace oficial difundido por las redes sociales de la Comisión de Laicos y Juventudes de la CEP, el Arzobispado de Lima y la Vicaría de la Juventud de Lima. Completar los datos personales, incluidos nombres, apellidos y número de DNI o carnet de extranjería. La información debe coincidir exactamente con el documento físico que se presentará el día del evento. Confirmar el registro y verificar que la entrada se haya generado correctamente en la sección «Mis Compras» de Teleticket.

¿Cómo pueden inscribirse los menores de edad?

Los adolescentes de 16 y 17 años también podrán asistir, pero deberán realizar el trámite mediante la cuenta de un adulto responsable. Para ello, se solicitará una declaración jurada firmada por sus padres o apoderados. Asimismo, se generará una entrada para el adulto que los acompañará.