Las condiciones climáticas serán distintas en cada una de las ciudades que forman parte del recorrido del papa León XIV por el Perú.

Ante su próxima visita del sumo pontífice, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú presentó un sistema de seguimiento para informar sobre las condiciones del tiempo durante las jornadas pastorales.

Los reportes contemplarán las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco, Pucallpa y la localidad de Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca. La información se actualizará en tres franjas horarias: mañana, tarde y noche.

En Chiclayo, el organismo advirtió sobre el incremento de las temperaturas durante el día, en un contexto asociado al Niño costero. Se esperan valores máximos de hasta 32 grados, además de niveles extremadamente altos de radiación ultravioleta. También se prevén vientos moderados y cobertura nubosa en la zona costera.

Por su parte, Pucallpa registrará temperaturas promedio de 33 grados, acompañadas de lluvias ligeras e intermitentes, propias de la temporada en la selva.

En Cusco, el panorama será diferente, con mañanas frías y temperaturas mínimas de 6 grados, mientras que las máximas llegarán a los 22 grados. Además, se reporta un índice de radiación solar de nivel 17 debido a la altitud de la ciudad.

En Santa Cruz de Succhabamba, Cajamarca, las temperaturas bordearán los 27 grados.

¿Qué condiciones climáticas se esperan en Lima?

En la capital, el Senamhi informó que continúan las olas de calor nocturno, con temperaturas cercanas a los 24 grados durante las madrugadas.