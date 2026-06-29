Islay celebra a San Pedro y San Pablo con procesiones y danzas

La provincia de Islay vive hoy una de sus festividades religiosas y tradicionales más importantes con las celebraciones en honor a San Pedro y San Pablo, patronos de los pescadores. Matarani, Mollendo, Mejía y Punta de Bombón congregan a cientos de fieles, pescadores y visitantes, quienes participaron en las misas, procesiones y pasacalle con danzas.

Las celebraciones comenzaron la noche del sábado con serenatas y presentaciones artísticas en los diferentes distritos. Desde tempranas horas de este domingo continuaron los actos religiosos y las manifestaciones de fe que cada año reúnen a las familias vinculadas a la actividad pesquera.

Matarani celebra a San Pedro y San Pablo con procesiones y danzas

En Matarani, la misa central se celebró a las 9:30 de la mañana en el templo Señor del Mar. Posteriormente, la imagen de San Pedro fue acompañada por bandas de música y agrupaciones de baile que recorrieron las principales calles hasta llegar al muelle pesquero donde se desarrollan las actividades centrales.

Matarani celebra a San Pedro y San Pablo con procesiones y danzas

A la festividad también se sumaron asociaciones de pescadores residentes provenientes de Puno y de la provincia de Caylloma, quienes organizaron expresiones culturales y religiosas en distintos puntos de Matarani, manteniendo vivas las tradiciones que cada año acompañan esta fecha.

En Mollendo, las actividades se concentraron en el muelle turístico. Luego de la misa celebrada en la iglesia Inmaculada Concepción, la imagen de San Pedro recorrió las calles en procesión con la participación de gremios de pescadores, instituciones y organizaciones, en medio de una multitud que acompañó el recorrido.

La festividad de este año coincidió con la reanudación de las labores pesqueras. Hace dos días, los puertos de Chala, Atico y La Planchada permanecieron cerrados debido a los fuertes oleajes registrados en el litoral sur. Sin embargo, las condiciones del mar mejoraron y los pescadores retomaron la extracción de productos hidrobiológicos, permitiendo que la celebración se desarrolle con mayor tranquilidad.