Islay destina S/1.2 millones para mejoramiento del campo deportivo César Vallejo

La Municipalidad provincial de Islay destinó una inversión de 1 millón 240 mil 695 soles el mejoramiento del campo deportivo de César Vallejo, el cual registra solo un 7% de avance físico, según informó la Municipalidad, pese a que los trabajos empezaron el mes pasado y el plazo de ejecución es de 90 días.

Los trabajos se desarrollan en el resane de graderías y muros perimétricos, además del retiro del enmallado para su mantenimiento y posterior pintado.

El proyecto contempla el cambio de 6 531 metros cuadrados de grass sintético, el pintado de 2 550 metros cuadrados de infraestructura y el mantenimiento de las instalaciones sanitarias y eléctricas. Asimismo, se prevé rehabilitar los servicios higiénicos e instalar coberturas para sombra en ambas graderías, con una extensión de 822 metros cuadrados.

Según la municipalidad, también se mejorará el sistema de iluminación. Cabe recordar que el año pasado también se hizo el mantenimiento de la piscina temperada César Vallejo.