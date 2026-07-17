El Área de Fiscalización del Jurado Electoral Especial (JEE) Camaná remitió informes para el inicio del proceso de exclusión de 8 candidatos, tres de ellos a una alcaldía y cinco para regidores, quienes omitieron consignar sentencias en sus hojas de vida.

Uno de estos casos corresponde al exgerente de Autodema, Marcelo Alberto Cordova Monroy, candidato a la alcaldía de Samuel Pastor por Fuerza Arequipeña. El exfuncionario no declaró la sentencia por negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo del 2021, que le valió una condena de 4 años de pena privativa de la libertad suspendida y una reparación civil de 5 mil soles. Dicha condena fue por la contratación de su cuñada cuando era alcalde de Samuel Pastor.

La situación se agrava más para el movimiento regional, dado que la candidatura a primera regidora, Milagros Marleny Yarihuaman Huamani fue declarada improcedente debido a que no solicitó la licencia sin goce de haber antes del 19 de junio a la Municipalidad Provincial de Camaná, donde es trabajadora. De confirmarse la exclusión de Córdova Monroy, la lista la lideraría Silvio Marcelino Pizarro Yquiapaza, como segundo regidor de la nómina.

Otro caso de un candidato a una alcaldía es el de José Luis Vera Condori, quien postula en Nicolás de Piérola por Somos Perú. Vera declaró no tener sentencias en su hoja de vida, sin embargo, el Poder Judicial remitió un informe en el que se indica que fue sentenciado en el 2009 por el delito de depredación de flora y fauna, con una condena de 20 meses de pena privativa de la libertad condicional.

En la provincia de Caravelí, Carlos Manuel Pomarino Condo, candidato a la alcaldía distrital de Atiquipa, declaró una sentencia por tenencia ilegal de armas, que le valió una condena de 7 años de pena privativa de la libertad en el 2012, sin embargo, omitió otra sentencia por el delito receptación del mismo año, también con una pena de 7 años.

POSTULAN A REGIDORES

Carlos Enrique Yana Sure, candidato a regidor de José María Quimper por Ahora Nación, omitió una sentencia por el delito contra el cuerpo la vida y la salud en la modalidad de lesiones graves con una sentencia de 2 años del 2009. En esta nómina el JEE declaró improcedente las candidaturas de Juan Miguel Martinez Mollesaca, Sheyla Esperanza Martinez Cornejo y del propio Carlos Enríque Yana Sure, dejando la lista solo con el candidato a alcalde y 3 regidores.

Por su parte, el candidato a regidor provincial de Camaná, Carlos Ángel Bush Concha, por Acción popular, solo declaró una sentencia por el delito contra la seguridad pública, sin embargo, en el reporte de antecedentes penales registra 3 sentencias por conducción en estado de ebriedad, correspondientes a los años 2015, 2016 y 2019.

Otro de los procesos pertenece a Wilman Luciano Huaman Vicente, candidato a regidor de Huanuhuanu por Somos Perú, quien fue sentenciado por el delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad o drogadicción, recibiendo una condena de 10 meses de pena de la libertad condicional en el 2018, condena que no fue declarada en su hoja de vida.

El candidato a regidor distrital de Nicolás de Piérola por el Partido Político Perú Primero, Pedro Óscar Coaguila Canaza, quien omitió declarar una sentencia por el delito de violación sexual en agravio de una menor de edad, con una condena de 7 años de prisión emitida en 1996.

Finalmente, la candidata a regidora de Atico por Fe en el Perú, Rosa Gladys Lava Quispe, no declaró una sentencia de un año y 8 meses por hurto agravado del 2018.