Un automóvil quedó envuelto en llamas durante la madrugada en una zona residencial del Cercado de Lima, cerca del cruce de las avenidas Venezuela y Tingo María. Según el reporte de RPP, el hecho ocurrió en el jirón José Miguel de los Ríos, donde el vehículo permanecía estacionado junto a un edificio multifamiliar de cuatro pisos.

La emergencia generó preocupación entre los vecinos debido a la cercanía del auto con las viviendas. Algunos residentes alertaron a los bomberos ante el temor de que el fuego pudiera extenderse hacia el inmueble, donde varios niños se preparaban para acudir al colegio.

Tras recibir la alerta, dos unidades del Cuerpo General de Bomberos llegaron hasta el lugar para controlar el incendio. Los efectivos lograron sofocar las llamas y evitar que el fuego afectara estructuras cercanas.

Hasta la zona también acudieron agentes de la Comisaría Mirones Alto, quienes realizaron las primeras diligencias para determinar las circunstancias en las que se originó el siniestro. El área fue inspeccionada mientras se recopilaba información sobre lo ocurrido.

Vehículo estaba abandonado

De acuerdo con los residentes del sector, el automóvil permanecía estacionado en la zona desde hace más de un año y desconocían quién sería su propietario. Los vecinos señalaron que la unidad no había sido retirada pese al tiempo que llevaba ocupando la vía pública.

Uno de los residentes explicó que la presencia de estas unidades abandonadas representa un problema para quienes viven en la zona. Además, denunció que algunos vehículos serían utilizados por personas para permanecer durante la noche.

El vecino también señaló que en el sector existirían talleres mecánicos clandestinos y cuestionó las condiciones en las que operarían algunos establecimientos. Según su testimonio, estas actividades generarían riesgos debido al uso de equipos y conexiones eléctricas instaladas de manera irregular.

Los vecinos aseguraron que han solicitado en reiteradas ocasiones el retiro de los vehículos abandonados, pero hasta ahora no han recibido una solución definitiva. Según indicaron, la Municipalidad de Lima y la Policía Nacional se derivan la responsabilidad sobre esta situación.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar qué provocó el incendio del automóvil. Mientras tanto, los vecinos esperan que se evalúe la situación de los vehículos abandonados y las actividades que se desarrollan en los alrededores.