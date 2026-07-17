Con el propósito de fortalecer la identidad nacional y promover el interés por la historia del país entre los estudiantes, la I.E.P. “Los Libertadores” y la Cámara del Libro y del Lector – Pisco anunciaron el lanzamiento del I Concurso Escolar de Conocimientos, denominado “Independencia: Legado, Historia e Identidad”, dirigido a la comunidad educativa. La iniciativa busca incentivar el aprendizaje de los principales acontecimientos que marcaron la independencia del Perú.

Apuesta educativa

El concurso tendrá como base el libro “Independencia: por los caminos de los Libertadores”, a partir del cual los participantes elaborarán una crónica sobre el proceso independentista. Los organizadores informaron que las inscripciones ya se encuentran abiertas en la misma escuela, invitando a las instituciones educativas a sumarse a esta propuesta académica que busca reforzar el conocimiento histórico y el espíritu cívico de los escolares.

Asimismo, se exhortó a los estudiantes a representar con orgullo a sus respectivos colegios en este certamen, cuya fecha de clausura está programada para el 21 de agosto de 2026. Los organizadores destacaron que esta actividad contribuirá a preservar la memoria histórica y fortalecer la formación de ciudadanos comprometidos con el legado e identidad del Perú.

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