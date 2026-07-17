Los circuitos cerrados, los saltos y curvas cerradas, no eran obstáculos para Guillermo Quispe Meza, quien ganó 4 veces el Campeonato regional de motocross. Ahora, el campeón lucha para volver a caminar. Guillermo de 33 años, está postrado en una cama, desde que sufrió un terrible accidente durante el Campeonato de la Mecánica Nacional que reunió a más de 200 pilotos del Perú.

El tetracampeón ocupaba el segundo lugar, cuando un motociclista de Cañete se despistó y para evitar aplastarlo, “El Chato”, hizo una maniobra y salió despedido de la unidad menor, sufriendo graves fracturas.

“Tengo fracturas en la columna (la vértebra) L6, que afectaron mi médula, por eso no puedo moverme. Algunos de mis órganos no están funcionando bien”, nos dice Guillermo, con la voz entrecortada.

Ayuda

Mientras sostiene sus trofeos ganados, Guillermo Quispe no pierde la fe de volver a caminar y regresar a las competencias.

“No siento medio cuerpo. Los médicos dicen que en 4 a 8 años con terapias podría andar, pero no importa cuánto tiempo me tome, sé que al volver a caminar con ayuda de Dios. Voy a luchar hasta el final”, nos comenta, mientras sus ojos se llenan de lágrimas.

El hábil piloto que tiene dos hijos menores, también tenía su taller de reparación de motos en Chilca, el mismo que ahora está cerrado. Si quieres ayudar a este campeón que vive un difícil momento, puedes hacerlo al yape 9366650 de Guillermo.