Irán presentó ante Naciones Unidas una denuncia contra Estados Unidos por los recientes bombardeos realizados en su territorio. El gobierno iraní afirmó que los ataques contra infraestructuras civiles representan una violación del derecho internacional humanitario y los calificó como posibles crímenes de guerra.

La acusación fue comunicada mediante una carta enviada por el embajador y representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, al secretario general António Guterres y al presidente de turno del Consejo de Seguridad, la República Democrática del Congo.

En el documento, Iravani señaló que su país condena las acciones militares estadounidenses y cuestionó la falta de respuesta del Consejo de Seguridad frente a estas operaciones. Según el diplomático, esta situación permite que continúen los ataques contra la soberanía e integridad territorial iraní.

El representante iraní sostuvo que los bombardeos afectaron zonas civiles y vulneraron las disposiciones establecidas en la Carta de Naciones Unidas. También afirmó que estas acciones constituyen “atroces crímenes de guerra” contra la población de su país.

Escalada entre Washington y Teherán

La denuncia ocurre en medio de una nueva fase de tensión militar entre Estados Unidos e Irán, marcada por ataques de ambas partes durante los últimos días. Mientras Washington realizó bombardeos contra distintos puntos del territorio iraní, Teherán respondió con misiles y drones contra objetivos estadounidenses en países de Medio Oriente.

Según las autoridades iraníes, los ataques estadounidenses registrados entre el 8 y el 16 de julio alcanzaron provincias del sur, ciudades costeras y puertos ubicados cerca del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz.

En la última ofensiva reportada, Estados Unidos atacó tres puentes y un tramo ferroviario en la ciudad de Bandar Abás, una zona ubicada al sur de Irán. Los daños ocasionaron interrupciones en el transporte, de acuerdo con la información difundida por medios iraníes.

Un día antes, Washington realizó otro bombardeo cerca de un hospital oncológico infantil en Ahvaz, en el suroeste del país. El ataque provocó la evacuación del centro médico, según reportes locales.

El Ministerio de Salud iraní informó que al menos 38 personas murieron durante casi una semana de bombardeos estadounidenses. Entre las víctimas se encuentran tres mujeres y un menor de edad.

Las autoridades de Irán solicitaron la intervención de Naciones Unidas mientras continúa la confrontación con Estados Unidos. Hasta el momento, ambos países mantienen una escalada militar que incrementa la tensión en Medio Oriente.