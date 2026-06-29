El Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa declaró inadmisible la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para la Municipalidad Provincial de Arequipa presentada por Roberto Muñoz del Movimiento Regional Arequipa Avancemos para las elecciones de 4 de octubre.

Según la Resolución N° 00423-2026-JEE-AQPA/JNE de fecha 23 de junio, la postulación de Roberto Muñoz está en riesgo. El organismo electoral otorgó un plazo de 2 días para subsanar las múltiples observaciones, las mismas que fueron presentadas el 27 de junio por el personero legal de la agrupación política, pero el Jurado aún no se prenunció al respecto.

OBSERVACIONES

El órgano electoral detectó omisiones clave y el incumplimiento de requisitos obligatorios establecidos en el reglamento de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Entre ellas figura la falta de acreditación de domicilio continuo de 5 candidatos a regidores, quienes no demostraron el requisito indispensable de domiciliar de forma continua un mínimo de dos años en la provincia de Arequipa. Al cruzar datos con el RENIEC, se descubrió que sus Documentos Nacionales de Identidad (DNI) tenían fechas de emisión muy recientes:

Juliana Mery Lima Huacallo: Su DNI figura emitido en agosto de 2025 en el distrito de Tapay.

Edgar Juan Arapa Quispe: DNI emitido apenas el 12 de junio de 2026.

Cilene Estela Vitorino Becerra: DNI emitido en noviembre de 2025.

Isidro Mamani Cáceres: DNI emitido en octubre de 2025.

Daniel Robinson Agramonte Babilonia: DNI emitido en octubre de 2024 en el distrito de Majes.

También se observó la ausencia de documentos que acrediten las licencias sin goce de haber de 7 candidatos, tras tener vínculos laborales con instituciones públicas.

Los candidatos a regidores Jenny Jacqueline Vega Quilla, Geraluz Del Pilar Quispe Flores, Erika Janeth Apaza Sucasaca, Josselim Pamela Valdez Ccami, Kenny Bryan Belizario Quina y María Sonia Choque Vargas declararon trabajar en la Municipalidad Distrital de Socabaya y no adjuntaron el cargo de su licencia.

Sin embargo, según el documento de la subsanación de observaciones, el trabajo no sería con contratos indeterminados, sino a través de órdenes de servicio que no generan vínculo laboral.

La candidata Cilene Estela Vitorino Becerra omitió registrar el mismo documento respecto a sus labores en el Gobierno Regional de Arequipa.

ERROR Y OMISIÓN

Cilene Estela Vitorino Becerra también cometió un error administrativo al presentar la Declaración Jurada del Anexo 1 dirigida erróneamente a una postulación como regidora distrital de Cerro Colorado, en lugar de la Municipalidad Provincial de Arequipa. En la subsanación se presentó una nueva declaración jurada.

Mientras que los candidatos Renzo Carlos Chuctaya Alarico y Josselim Pamela Valdez Ccami omitieron adjuntar el comprobante de pago de la tasa electoral correspondiente. De hecho, el personero solo acreditó el pago de 15 de los 17 integrantes de la lista.