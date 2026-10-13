Jenry Huisa, candidato al Gobierno Regional de Arequipa por Ahora Nación, plantea construir un Complejo Regional Integrado de Seguridad y Justicia en la avenida Kennedy, en el distrito de Paucarpata. La propuesta busca reunir en una sola infraestructura servicios estatales vinculados con la seguridad ciudadana y la administración de justicia.

Según su plan de gobierno, el complejo concentraría funciones de prevención, investigación, atención ciudadana y administración de justicia. La iniciativa busca facilitar el acceso a los servicios públicos y reducir los desplazamientos de las personas que requieren atención de distintas instituciones.

Entre los componentes mencionados figuran espacios para órganos jurisdiccionales, atención fiscal y salas de conciliación y resolución temprana de conflictos. Con ello, Huisa plantea facilitar la coordinación entre las entidades y agilizar la atención de los ciudadanos que recurren a los servicios de seguridad y justicia.

El documento enmarca el proyecto en la modernización de la infraestructura pública, la gestión descentralizada y la coordinación interinstitucional. También propone realizar evaluaciones anuales y mejorar progresivamente la cobertura y calidad de los servicios, aunque no establece indicadores específicos para medir los resultados del complejo.

Sin embargo, el plan no precisa cuánto costará la construcción, en qué plazo se ejecutaría ni qué entidades funcionarían dentro de las instalaciones. Tampoco establece cuántos usuarios atendería o qué presupuesto se destinaría a su implementación durante el periodo regional 2027-2030.

Aunque la propuesta menciona la prevención y la investigación, no desarrolla medidas concretas para fortalecer el patrullaje, ampliar el uso de cámaras de vigilancia o coordinar el trabajo de la Policía Nacional con los municipios y el serenazgo. Tampoco fija metas cuantificables para reducir los índices delictivos en la región.

En la cobertura del debate regional organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), no se recogieron anuncios concretos de Huisa sobre seguridad ciudadana. La propuesta del complejo constituye, por tanto, su principal propuesta.

El proyecto busca concentrar servicios de seguridad y justicia en una sola infraestructura, pero deja pendientes aspectos centrales para evaluar su alcance: el financiamiento, las instituciones participantes, los plazos de ejecución y las medidas operativas que permitirían mejorar la prevención del delito y la atención a la población.