La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) entregó al contratista de la Solución Integral Quebrada Cansas 184 hectáreas de terrenos saneados. Así se amplían los frentes de trabajo de la obra que reducirá el riesgo de inundaciones en Ica.

Protección de la población

De ese total, 68 hectáreas, distribuidas en 17 áreas, corresponden a los diques 6 y 7, ubicados en la parte media de la quebrada. La ANIN adquirió estos terrenos de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) mediante primera inscripción de dominio y transferencia interestatal.

Las otras 116 hectáreas comprenden nueve áreas de uso temporal, destinadas a la extracción y el acopio de materiales y a la disposición del material excedente. Con ellas se ordena la logística de la obra.

En saneamiento físico-legal, el 92.84 % de las áreas permanentes estatales que requiere el proyecto ya está adquirido e inscrito en los Registros Públicos a nombre de la ANIN. Además, la entidad prevé entregar otras 80 áreas en las próximas semanas.

La disponibilidad de terrenos es una condición clave para el avance del proyecto, porque cada área liberada habilita nuevos frentes de trabajo y facilita el cumplimiento del cronograma.

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