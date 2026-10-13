Hay canciones que se escuchan y otras que se gritan con el puño en alto. El próximo sábado 17 de octubre, el Estadio Nacional de Lima se prepara para una noche cargada de las segundas. Iron Maiden llegará con ‘Run For Your Lives’, la gira que celebra sus 50 años de historia y reúne las canciones con las que convirtió el heavy metal en una religión para millones de seguidores.

La expectativa también pasa por el repertorio. Este será el setlist que la banda desplegaría en Lima: un recorrido desde la crudeza de sus primeros discos hasta las composiciones épicas que expandieron los límites del género. Una selección capaz de reunir al fan que creció intercambiando casetes con quien descubrió a Eddie desde la pantalla de un celular.

El arranque promete ir directo a la yugular. “The Ides of March” abre paso a “Murders in the Rue Morgue”, “Wrathchild” y “Killers”: una descarga del Maiden más oscuro y callejero. “Phantom of the Opera” completa ese primer golpe antes de entrar en territorio de himnos con “The Number of the Beast”.

Más adelante, “Infinite Dreams”, “Powerslave” y “2 Minutes to Midnight” prepararían el terreno para uno de los grandes momentos de la noche: “Rime of the Ancient Mariner”, una travesía de tensión, cambios de ritmo y pasajes instrumentales que resume la ambición musical de la banda. Junto a “Seventh Son of a Seventh Son”, representa ese Maiden que convierte una canción en una historia que se vive de principio a fin.

Todo ello llegará acompañado por el espectáculo más grande y ambicioso de su carrera, con una producción diseñada para estadios y una puesta en escena de vocación teatral y cinematográfica. El universo de batallas, pesadillas y profecías que habita sus discos encontrará una nueva dimensión frente al público peruano.

El tramo final sería una prueba de resistencia para las gargantas: “The Trooper”, “Hallowed Be Thy Name” e “Iron Maiden”, seguidas por un encore con “Aces High”, “Fear of the Dark” y “Wasted Years”. Velocidad, tensión y emoción para una despedida que promete dejar los últimos coros flotando sobre el Nacional.

Este será el setlist de Iron Maiden en Lima:

The Ides of March Murders in the Rue Morgue Wrathchild Killers Phantom of the Opera The Number of the Beast Infinite Dreams Powerslave 2 Minutes to Midnight Rime of the Ancient Mariner Run to the Hills Seventh Son of a Seventh Son The Trooper Hallowed Be Thy Name Iron Maiden Aces High Fear of the Dark Wasted Years

Para quienes todavía tienen pendiente asegurar su lugar, las entradas cuentan con un 15% de descuento utilizando el código: maiden26 en Ticketmaster Perú.