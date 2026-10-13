Bryan Cranston expresó su pesar en redes sociales tras conocer la noticia sobre la muerte de RJ Mitte, quien interpretó a Walter White Jr., su hijo en la serie Breaking Bad. “RJ Mitte, mi dulce hijo en Breaking Bad ha muerto”, escribió el actor.

El lunes 12 de octubre, un funcionario del condado confirmó a TMZ que RJ falleció en Texas. De acuerdo con el medio, la muerte del actor habría sido por suicidio.

La noticia sorprendió a sus seguidores, pues apenas una semana antes el actor había participado en el pódcast The Joe Vulpis, donde habló sobre cómo Breaking Bad transformó su vida y la relación que conserva con sus compañeros de elenco.

Junto a una fotografía de ambos, Cranston dedicó una emotiva carta de despedida a Mitte, en la que destacó sus cualidades humanas y la manera en que logró perseguir sus sueños pese a la enfermedad que enfrentaba.

“Lo conocí cuando solo tenía 14 años cuando fue elegido como Walter White Jr., un papel que jugó con tanta alegría y entusiasmo. Nacido con parálisis cerebral, él nunca -jamás- permitió que ese desafío fuera una excusa para nada. Cumplió con gran determinación el exigente calendario”, señaló al inicio.

Asimismo, recordó que RJ siempre siguió los consejos de sus ‘padres’ en la ficción, en alusión a él y a Anna Gunn, quienes interpretaron a Walter y Skyler White en Breaking Bad.

“Ese chico estaba bastante crudo cuando empezamos a rodar el piloto en febrero de 2007, pero poco a poco lo vimos crecer y convertirse en un actor realmente bueno. Difundió su experiencia en el programa para ser un defensor vocal de los artistas con discapacidad, y fue el jefe de una organización filantrópica con un enfoque en ayudar a la comunidad con discapacidades”, agregó.

RJ Mitte (derecha) como Walter White Jr. junto a Bryan Cranston (izquierda) y Anna Gunn en la primera temporada de Breaking Bad en 2008.

No obstante, señaló que lo que más dolor le provocó fue conocer la versión de que RJ Mitte habría muerto por suicidio.

“ Toda esa promesa y potencial ahora es una gran pérdida. Es especialmente devastador escuchar que se quitó la vida. ¿Por qué?” , indicó Cranston.

Asimismo, el actor recordó que, semanas atrás, ambos intercambiaban mensajes para coordinar una fecha en la que pudieran reunirse y compartir un almuerzo.

“ No sé si ese almuerzo habría cambiado su futuro... Pero sí sé que lo amaba, y disfruté completamente estar con él a lo largo de los años en la serie, y después de que el centro de atención en Breaking Bad atenuara... Te extrañaré, hijo ”, manifestó.

Por último, Cranston instó a sus seguidores a buscar ayuda y comunicarse con las líneas de apoyo si atraviesan un momento difícil, antes de tomar una decisión que pueda poner en riesgo sus vidas.

“ No puedo parar allí sin implorar a nadie que esté pensando en suicidarse que, por favor, llame para obtener el apoyo que necesita. Hay esperanza ”, concluyó.