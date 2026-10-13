Ana Gabriel, una de las voces más emblemáticas de la música mexicana y latinoamericana, regresa al Perú para reencontrarse con sus miles de seguidores como parte de su esperado “Claro de Luna Tour 2027”. La cita con la llamada “Luna de América” será el miércoles 21 de abril de 2027 en Arena 1 de San Miguel, en una noche que promete reunir varias de las canciones que han acompañado a generaciones y que siguen vigentes en el corazón del público.

En su esperado regreso, Ana Gabriel llegará con un espectáculo que recorrerá los grandes momentos de una trayectoria de más de cinco décadas y que permitirá al público volver a cantar en vivo algunos de sus temas más queridos, como “Simplemente amigos”, “Quién como tú”, “Luna”, “Ay amor”, “Es el amor quien llega”, entre muchos otros.

Con una voz inconfundible y una manera única de interpretar canciones cargadas de emoción, Ana Gabriel ha construido una conexión especial con el público peruano, que a lo largo de los años ha convertido sus canciones en verdaderos clásicos.El “Claro de Luna Tour 2027” fue anunciado por la propia cantante en una transmisión en vivo a través de sus redes sociales en septiembre de 2026.

María Guadalupe Araujo Yong, conocida artísticamente como Ana Gabriel, nació en Guamúchil, Sinaloa, México, y a lo largo de más de 50 años de carrera se ha consolidado como una de las principales exponentes de la música mexicana y latinoamericana. A lo largo de su trayectoria ha lanzado más de 30 álbumes y ha conseguido posicionar 20 canciones en el Top 10 de la lista Hot Latin Songs de Billboard, incluyendo seis números 1.

La preventa exclusiva de localidades para el concierto se realizará los días 15 y 16 de octubre, mientras que la venta general comenzará el 17 de octubre en Ticketmaster.