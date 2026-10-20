Jenry Huisa Calapuja, candidato del partido político Ahora Nación al Gobierno Regional de Arequipa, propone descentralizar el desarrollo regional, cerrar brechas sociales y generar nuevas oportunidades económicas en las provincias.

El exalcalde de Majes sostiene que una eventual gestión suya priorizará las necesidades de la población en educación, salud, seguridad, transporte e infraestructura. Entre sus principales propuestas figura la evaluación de más de 200 proyectos de inversión paralizados o con dificultades de ejecución. Huisa considera que más del 80% de estos casos podría resolverse mediante decisiones oportunas y una gestión más eficiente.

Asimismo, plantea incorporar tecnología en hospitales, carreteras, puentes y reservorios. Respecto a la minería artesanal e informal, el candidato propone diferenciar ambas actividades y brindar acompañamiento a los pequeños mineros que buscan formalizarse.

Señaló que ha sostenido reuniones con más de dos mil mineros artesanales y plantea impulsar ante el Gobierno Nacional el debate sobre la ampliación y actualización del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

AGUA PARA LA AGRICULTURA

Para fortalecer la agricultura regional, Huisa sostiene que es necesario garantizar la disponibilidad de agua en cantidad y calidad mediante la construcción de reservorios, plantas de tratamiento y canales de riego.

Entre sus propuestas también figura la implementación de plantas de empaque (packing) en Majes, Camaná y Condesuyos. Asimismo, plantea brindar apoyo a los criadores de camélidos sudamericanos de las zonas altoandinas mediante la construcción de cobertizos y el fortalecimiento de toda la cadena productiva. Impulsará Corío en la provincia de Islay y promoverá la inversión privada.