El artista visual Jimy Tapia Lazo adquirió su formación fotográfica en diferentes cursos y talleres de capacitación de la especialidad impartidos por instituciones y artistas de prestigio nacional e internacional. Además, estudió marketing en el 2006 y se graduó en la carrera de licenciado en administración por la Unsa (2010).

Su proyecto “Es cuestión de presencia”, propone un diálogo entre el autor y los espectadores a través de paisajes nocturnos captados en formato digital y analógico, realizados en parajes de la región Arequipa. La muestra permite apreciar la belleza natural y crear conciencia sobre cómo transformamos el entorno. Varias obras están acompañadas con realidad aumentada, una novedosa propuesta que permite apreciar, a través de una aplicación para el celular, elementos que complementan el discurso de Tapia. Es parte de la III Bienal de fotografía y está abierta hasta el 30 de octubre en la Biblioteca Mario Vargas Llosa, calle San Francisco 306.

En su actividad docente, ha impartido talleres de fotografía a estudiantes de nivel universitario. Ha sido jurado en varios concursos de fotografía organizados por instituciones locales. Las cualidades de su trabajo le han permitido alcanzar los primeros puestos y ser finalista en concursos del arte.

Aquí la entrevista.

¿Cuál es tu motivación para elegir el paisaje como tema principal? La fotografía de paisaje es un buen punto de partida para introducir a la gente a la fotografía contemporánea. La imagen paisajística procede de una tradición pictórica y fue una de las manifestaciones creativas a las que recurrían los primeros fotógrafos. La “Vista desde la ventana en Le Gras” lograda por el francés Nicéphore Niépce en el siglo XIX, es la fotografía permanente más antigua que se conserva y es un paisaje. Este tema es muy accesible y cualquiera puede entenderlo.

¿De qué forma las nuevas tecnologías pueden mejorar el trabajo del artista? Las tecnologías usadas para la creación siempre serán de ayuda. En muchas ocasiones, permiten simplificar procesos, en otras, reducen tareas repetitivas y liberan tiempo y esfuerzo para dedicarle más energía y recursos a concebir ideas y asentar conceptos, que es la tarea fundamental de cualquier artista.

¿Qué nivel de enseñanza ofrecen los centros de formación local? He visto con alegría que se están abriendo más espacios para el aprendizaje de la fotografía, ya sean institutos superiores o especialistas dedicados a la enseñanza. Creo que el nivel que ofrecen, en general, es bueno para entender los rudimentos técnicos. Después, es responsabilidad de cada fotógrafo seguir nutriéndose de más referentes y continuar produciendo trabajos serios.

¿Crees que la IA sería perjudicial para los artistas? No. Me parece que el riesgo es dejar que un modelo de lenguaje alimentado por cientos de miles o millones de imágenes determine cómo se debe ver algo o cómo se tiene que representar algo. Pero, finalmente, el acto de crear le pertenece al espíritu humano, por ahora.

¿Cuáles son tus proyectos para el futuro? Estoy terminando una investigación sobre la actividad fotográfica en Arequipa entre los años 2000 y 2025. Está programada una muestra colectiva para noviembre, en el Centro Cultural de la Unsa, con más de treinta participantes que colaboran con este proyecto. Ofrecerá un vistazo a todo lo que se hizo en Arequipa relacionado a la fotografía.