El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) otorgó la credencial a Gladys Condori Huamán como nueva alcaldesa distrital de Majes, luego de dejar sin efecto la credencial del exburgomaestre Jenry Huisa Calapuja, quien renunció al cargo para postular en las Elecciones Regionales y Municipales de 2026.

De acuerdo con la Resolución N.° 1295-2026-JNE, la convocatoria para que Condori asuma oficialmente la alcaldía fue emitida el 11 de junio. Sin embargo, la notificación se concretó recién más de tres semanas después, pese a que la renuncia de Huisa fue presentada en abril.

La demora en la emisión de la credencial generó dificultades en la gestión municipal, ya que Gladys Condori ejercía el cargo de manera encargada y tenía limitaciones para suscribir documentos y actos administrativos que requerían la acreditación oficial del JNE.

La misma resolución también convocó a Helbert Velásquez Benavente para asumir como regidor accesitario y cubrir la vacante dejada por Condori en el Concejo Municipal. El nuevo concejal ejercerá funciones hasta el término del actual periodo municipal, en diciembre de 2026.

No obstante, el municipio podría enfrentar nuevamente problemas de gobernabilidad. Tanto la alcaldesa Gladys Condori como otros regidores solicitaron 30 días de licencia para septiembre, en el marco del proceso electoral.

De concretarse estas licencias, será necesario que el JNE convoque a nuevos accesitarios para completar el concejo. Si ese trámite vuelve a demorarse, como ocurrió con la acreditación de la alcaldesa, el funcionamiento del gobierno local podría verse afectado.