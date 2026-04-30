El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene plazo hasta hoy para notificar la resolución que declara fundada la vacancia del alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, lo que implicaría su salida inmediata del cargo y el inicio del proceso de sucesión municipal.

Según el decano del Colegio de Abogados de Arequipa, Jorge Sumari, con la declaratoria de fundada el pedido de apelación de la ciudadana Sara Orihuela, la decisión del JNE deja sin efecto el acuerdo del concejo municipal que rechazó la vacancia. Con ello, el máximo organismo electoral no solo declara fundada la causal, sino que también dispone el retiro de la credencial del burgomaestre.

“Una vez notificada la resolución, la ejecución es inmediata. El alcalde debe dejar el cargo y asumir, en este caso, la primera regidora (Ruccy Oscco). También se debe convocar al accesitario para completar la gestión”, precisó.

Sumari enfatizó que las decisiones del JNE son definitivas en materia electoral. En ese sentido, recordó que, conforme al artículo 23 de la Ley Orgánica de Municipalidades, estas resoluciones no pueden ser revisadas en otras instancias judiciales, por lo que no procederían acciones como amparos o procesos contencioso-administrativos, pese a que el alcalde anunció que recurría a dichas medidas, luego de ser notificado.

Indicó que, tras declararse fundada la apelación presentada por Sara Orihuela, el JNE cuenta con un plazo máximo de 10 días hábiles para formalizar la notificación, periodo que vence este jueves.

De concretarse la notificación dentro del plazo, la salida de Rivera se haría efectiva de inmediato, asumiendo el cargo Ruccy Oscco.