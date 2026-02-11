El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundada la apelación presentada por el dirigente opositor al proyecto minero Tía María, Miguel Meza, en el marco de su candidatura a la Cámara de Diputados por Arequipa. Sin embargo, el proceso electoral aún no concluye, ya que el Jurado Electoral Especial (JEE) deberá emitir una nueva resolución tras volver a revisar las observaciones de fondo a su hoja de vida.

Meza, candidato por la Alianza Electoral Venceremos, fue observado por no consignar en su declaración jurada dos sentencias judiciales: una por el delito de actos contra el pudor, emitida en el año 2006, y otra por el delito de violencia familiar, dictada en 2010, ambas en la provincia de Islay.

Ante los cuestionamientos, el postulante, indicó en su momento, que sí consignó sus sentencias, pero la organización política no habría presentado en su hoja de vida debido a que estas ya fueron cumplidas y se encuentran rehabilitado judicialmente.

Mientras se resuelve su situación electoral, el dirigente del Valle de Tambo continúa con sus actividades proselitistas como parte de su campaña electoral.

