El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desplegará fiscalizadores en 24 centros poblados de seis provincias de Arequipa para supervisar las elecciones de sus autoridades municipales y verificar el cumplimiento de las normas electorales este 1 de noviembre.

El personal de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales estará presente en 25 locales de votación. Su labor será supervisar el desarrollo de los comicios y orientar para que se cumplan las disposiciones electorales.

Para realizar esta labor, el JNE suscribió convenios de cooperación interinstitucional con las municipalidades provinciales, que permitirán coordinar la supervisión de las elecciones dentro de sus respectivas jurisdicciones.

Los fiscalizadores estarán distribuidos en centros poblados de las provincias de Arequipa, Camaná, Castilla, Caylloma, Condesuyos e Islay.

En la provincia de Arequipa, la supervisión se realizará en San Camilo y San Isidro. En Camaná, comprenderá El Carmen, Pucchun, La Punta, Huacapuy y La Eugenia; mientras que en Castilla estarán Tolconi y Toran.

En Caylloma, la fiscalización abarcará Bello Horizonte, San Juan del Alto, Pinchollo, Taya, Canocota, Villa Juan Velasco Alvarado, Santa María de la Colina, Chalhuanca, Jachaña y Cota Cota.

En Condesuyos, los fiscalizadores estarán en Arcata-Chucñihuaqui, Umachulco y Piuca. En tanto, en la provincia de Islay, la supervisión se realizará en San Camilo Asentamiento 7 y El Arenal.