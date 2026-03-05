El 7 de enero del presente año se reportó el fallecimiento de Gabino Llallacachi Sisa, quien se desempeñó como regidor del distrito de Caylloma en la provincia del mismo nombre. A 8 semanas de esta pérdida, el Jurado Nacional de Elecciones aún no designa a su reemplazo.

El Concejo Distrital de Caylloma aprobó por unanimidad la vacancia del concejal, por causal de muerte, el pasado 29 de enero. Posterior a ello, el 16 de febrero se remitió el actuado al JNE, siendo registrado 2 días después, sin que a la fecha se resuelva la convocatoria del accesitario.

Hace solo dos semanas el Frente Único de Defensa de los Derechos e Intereses del distrito de Caylloma (Fudicay) se manifestó sobre el tema, exigiendo a la comuna distrital un informe sobre el proceso de vacancia, exhortando a continuar con el trámite normativo y no caer en un abuso de autoridad designado por cuenta propia al reemplazo del regidor.

Sabino Llallacachi fue elegido como regidor de Caylloma en los últimos comicios formando parte del partido Perú Libre, por lo que el puesto de concejal deberá ser ocupado por la persona que lo sigue en la lista inscrita, Juana Rosas Nifla.

