El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que el alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, infringió el principio de neutralidad durante el periodo electoral al participar en actividades vinculadas al candidato presidencial César Acuña.

Según la resolución N.º 0626-2026-JNE, emitida el 27 de marzo, el organismo electoral declaró infundado el recurso de apelación presentado por el burgomaestre, quien buscaba revertir la infracción impuesta en su contra.

El caso se remonta al 3 de febrero de 2026, cuando Rivera acudió al aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón para recibir al candidato presidencial. Posteriormente, lo acompañó a una actividad proselitista realizada en el distrito de Paucarpata.

En su defensa, el alcalde argumentó que su presencia en el aeropuerto respondía a motivos personales, señalando que acudió a recibir a un familiar. Sin embargo, el JNE desestimó esta versión y confirmó lo resuelto previamente por el Jurado Electoral Especial Arequipa 2 mediante la resolución N.º 0188-2026-JEE-AQP2/JNE, del 18 de febrero.

El máximo órgano electoral concluyó que el apoyo brindado por la autoridad edil se produjo en ejercicio de sus funciones, durante día y horario laboral, además de un contexto de alta exposición mediática, lo que generó un impacto público directamente vinculado a su investidura. En ese sentido, consideró que su conducta constituyó un acto proselitista orientado a favorecer una candidatura presidencial.

Con ello, se determinó la vulneración del artículo 32 del Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral que establece la obligación de las autoridades de mantener neutralidad durante los procesos electorales.

Las denuncias fueron presentadas el mismo 3 de febrero por la jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Andrea Sarayasi, y posteriormente por el ciudadano Yerco Aldazábal Cáceres.

Tras la ratificación de la sanción, el Jurado Electoral Especial Arequipa 2 remitirá el expediente al Ministerio Público de Arequipa para que evalúe el inicio de una investigación penal. Asimismo, se notificará a la Procuraduría General del Estado y a la Contraloría General de la República para las acciones correspondientes en el ámbito de sus competencias.