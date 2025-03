Jorge Zapata Ríos es el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep). Su mandato es para el periodo 2025-2027 y le preocupa que la inseguridad no deje crecer en 3.1 % en el Producto Bruto Interno (PBI).

No obstante, propone que se realice un plan articulado entre los poderes del Estado, como el ejecutivo, judicial y legislativo, para combatir la criminalidad, y debe ser liderada por la presidente de la República, Dina Boluarte.

¿Qué se necesita para combatir la delincuencia? Hay que hacer un plan articulado y un trabajo conjunto de mucho esfuerzo. Tienen que involucrarse los peruanos de buena fe y debe ser liderado por el Estado, se requiere de una cruzada porque el problema es grande y estructural. El primer llamado a tratar de superar esta situación es el Estado a través de sus tres poderes, pero principalmente de la presidencia de la República, como principal autoridad del Estado. Las marchas llaman la atención para que se empiece a combatir este clima de inseguridad.

¿Existe una pugna entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía? El Ministerio del Interior culpa a la Fiscalía del problema. Dicen que tienen operativos en gran cantidad y capturan un buen número de delincuentes y la Fiscalía los suelta. Lo primero que deben hacer es sentarse en una mesa y ver por qué la Fiscalía está liberando a los delincuentes. El problema puede estar que las leyes que son bastantes garantistas y laxas y no les permite a los fiscales aplicar prisiones preventivas y a los jueces determinarlas en condenas. Si el problema son las leyes se deben modificar.

¿Hay un costo económico por la inseguridad? Hay cifras que señalan que 13 mil bodegueros fueron víctimas de extorsión en el 2023, los menciono primero porque son los más afectados. Los pequeños empresarios son los que más están sufriendo con este clima de violencia. Dos mil de ellos ha tenido que cerrar, según estudios que ellos han hecho en el 2023. El 83.9 % señalan que es el principal problema porque no pueden hacer emprendimiento de forma adecuada y libre. Hay un estudio del BBVA donde se señala que le cuesta al Perú 3.1 % de su PBI el clima de insegruidad y violencia que se vive.

¿La cifra es para alarmarse? El país está creciendo al 3 %, podría crecer al 6 % si no hubiera este clima de violencia. Las empresas no tuvieran que hacer tanto gasto en protección contra la criminalidad y no hubiera tanta evasión de impuestos por economías ilegales. Podríamos estar creciendo al doble de lo que hemos crecido en el 2024. Todo por el clima de inseguridad y el ineficaz combate a la inseguridad.

¿Qué propuestas presenta la Confiep para solucionar la inseguridad? El primer problema es que se pongan de acuerdo Fiscalía con el Ministerio del Interior, luego se debe equipar a la Policía con mejor logística y preparación para la investigación criminal, mejores laboratorios y equipamiento para que tengan mayores facilidades a combatir la delincuencia. Unidades de investigación y de inteligencia que son muy importante. El empresariado puede colaborar con obras por impuestos, ya se lo hemos comentado a las autoridades en construir comisarías y centros de flagrancia. A que construir más cárceles. Obras por impuesto es un mecanismo muy importante, de rápida ejecución y con garantías que no penetre la corrupción.

¿La sobrerregulación ahuyenta las inversiones? El Ministro de Economía y Finanzas (MEF) se ha comprometido a realizar el destrabe, vamos en el camino correcto. Tiene una significancia de gran relevancia. La excesiva regularización bloquea la formalización y el Perú necesita formalizarse, tenemos 78 % del empleo informal, en sectores como construcción, minería, transporte y comercio.

PERFIL

Jorge Zapata Ríos. Es el actual presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP). Su mandato es 2025-2027. Fue elegido por los representantes de los 22 gremios empresariales.