Ubicado en su conocida “Feria de un solo autor” en el Parque 15 de Agosto del Cercado de Arequipa, el escritor independiente más conocido de la ciudad cumplió su meta anhelada después de más de cinco décadas de escritura.

José Antonio, has publicado casi 100 libros de forma independiente.

En realidad, son cien libros “Misterios Arequipa”, y sesenta y cinco libros de poesía. Cómo llegué, la respuesta está en la disciplina. Fui la Liga de Ciclismo me nombraron el mejor ciclista en el año 1991, refrendado por radio El Tiempo. La perseverancia para ganar 800 metros en el atletismo escolar 1973, en los trotes matinales y finalmente en el baile juvenil hasta el 15 de marzo, pandemia.

¿Por qué decidiste vender tus libros en buses y calles?

Un día que no tenía donde trabajar me interrogué: si los pasajeros y peatones compran productos de menor importancia, cómo no van adquirir literatura. Recordé la política cultural del mimo Jorge Acuña y empalmé a las palabras sugerentes del dramaturgo César Vega Herrera. Así nació la nueva aventura de trabajar desde 1986 hasta el inicio de la pandemia.

El escritor José Antonio Alvear Corimanya vende sus libros en las calles (Foto: Sarko Medina)

¿Qué te enseñó la gente sobre la literatura?

Que había mitos y leyendas no publicados, ahí estaba el trabajo de creación/investigación.

¿Qué ha cambiado en la literatura arequipeña en más de 50 años?

Tengo por ejemplo un poema dedicado al día de la madre, en la coyuntura político-militar de enfrentamiento EE.UU. contra Vietnam, Camboya, Saigón. A nuestros días tenemos acontecimientos que deben, sugiero, ser escritos. Tenemos un premio Nobel, y un narrador popular, JAC, que vendió en el transporte más de 550 obras de bolsillo en ediciones de mil y reeditadas más de tres veces.

Fundaste la Revista Literaria “Margen” en 1977 y fuiste parte del “Teatro de la Calle”

No fui de la idea, me invitaron los fundadores. En el grupo estaban: Alfredo Márquez, José Ávila entre otros. Del salón (ANEA, sala Aquelarre, teatro Ateneo y otros), pasamos al Parque Duhamel, imitando al maestro Jorge Acuña, como otra forma de trabajo diario, para tener recursos económicos y seguir estudios universitarios. El plan Cóndor de EE.UU. me desplazó a actuar en centros educativos. Otra forma de estar cerca a los niños y sentir cómo se regocija con el arte del mimo, pantomima y monólogos.

Fuiste el primer Miembro Honorífico de la Red de Escritores Arequipa

Lo recibí con mucha admiración y aprecio, de igual manera haber sido reconocido en 2021 por el municipio de Arequipa como personaje del Bicentenario. Es la intelectualidad literaria de la ciudad. Igualmente, agradezco al pueblo de Arequipa el pago 90% en la adquisición del libromóvil/trimoto. Si no puedo caminar, vendo sentado por las tardes en el Parque 15 de Agosto. El trabajo de escritura tiene frutos cuando se es disciplinado y la temática tiene un trasfondo de identidad local. No necesito publicidad para vender. El lector de a pie al reconocerme en la vía pública, bien saluda, felicita y si tiene dinero compra; o bien regresa y adquiere obras de sol.

Biodata

José Antonio Alvear Corimanya (Arequipa, 19 de marzo 1954). Bachiller en Sociología en la Universidad Nacional de San Agustín. Desde 1973 obtiene premios literarios. En 2021 fue incorporado como Primer Miembro Honorífico de la Red de Escritores de Arequipa y reconocido por la Municipalidad de Arequipa como Personaje del Bicentenario. Publicó 100 libros de Misterios de Arequipa y 65 libros de poesía.