Por: BORIS DEL CARPIO

Nacido en la ciudad de Chuquibamba, capital de la provincia de Condesuyos, en 1955, José Falconí Picardo es de profesión contador público colegiado, además de licenciado en Educación, magister en Ciencias Sociales, egresado de Maestría en Comunicaciones, conciliador extrajudicial, y ex profesor universitario.

Ha sido gerente y jefe de operaciones en conocidas empresas de transportes y administrador de eventos, como la Feria Internacional de Arequipa (1992). Junto a otras habilidades personales, se declara podólogo “por absoluta necesidad (del paciente), gasfitero, carpintero, y peluquero”. Aparte de autor de libros, publica sus opiniones en redes sociales y plataformas digitales.

OCHO LIBROS. Como él mismo afirma, se considera “un ciudadano cualquiera de una ciudad cualquiera (aunque no tan cualquiera, de Arequipa); amigo, conversador, y crítico social por algunas conductas anti cívicas de nuestro entorno”. Es divorciado y padre de tres hijos.

Ha publicado ocho libros: “Cuente don Pepe… cuente” (1988); “Opiniones con aroma de café” (2002); “Encantos y desencantos” (2003); “Cuente don Pepe… cuente 2” (2006); “Cuente don Pepe… cuente 3” (2012); “La cultura de la excusa” (2012); “Florilegio de vivencias citadinas” (2017); “Siga contando don Pepe… siga” (2021). En ellos escribe agudas (y jocosas) observaciones muy personales sobre diferentes temas relacionados a la cultura, la política local y nacional, el fútbol, los incontables vicios de la clase política y de la sociedad en la que vivimos.

¿Cuál fue tu motivación principal para publicar tus libros? En realidad, responder a las expectativas de familiares, amigos y alumnos que saben de mi dedicación a la escritura. En realidad, me devano los sesos para escribir. La inquietud por esa búsqueda me tortura y no cejo en mi empeño, estoy atento a lo que ocurre a mi alrededor, porque así encontraré la punta de la madeja que me abra la puerta. También, hacer de las cosas simples de la vida (me acordé de Nino, el divertido personaje de la televisión) que sean cosas importantes y relevantes.

¿Cómo evaluarías el desempeño de la actual clase política? Creo que, actualmente, no tenemos una clase política, solo una horda de aventureros con dudosos antecedentes personales, que los electores hemos permitido llegar al poder por el resentimiento y la manipulación de la izquierda. Pero me parece que la inacción política de los ciudadanos es la causa de problemas que afrontamos.

El Perú es un país rico en recursos naturales, ¿por qué crees que existe tanta pobreza? Es rico en recursos naturales, pero no en productos naturales. Creo que la falta de educación, de preparación y de civismo nos tiene en esta situación de productores primarios y de pobreza. Además, hacer empresa en nuestro país es toda una proeza, como lo saben los empresarios de todo nivel.

Además de autor de libros, cultivas otras varias habilidades, ¿cuáles de ellas te ofrecen más satisfacción?Sí, he dicho en algunos de mis libros que soy “cocinero por necesidad, jardinero por obligación, parrillero por voluntad, quiropráctico por emergencia”, entre otras. En realidad, cualquiera de ellas me gusta, en su momento y en un determinado contexto; pero también me gusta la calma, la paz y la tranquilidad, y, definitivamente, la escritura.

¿Qué proyectos tienes para el futuro? Estoy planeando producir una antología de todo lo que he escrito y publicado hasta ahora. He abarcado varios temas o asuntos. También, como siempre he practicado la publicación propia, estoy viendo la forma de hacerlo a través de alguna de las actuales plataformas de autopublicación que ofrecen muchas ventajas para un autor.

PERFIL

José Falconí Picardo. Es contador público y educador, además de gasfitero, cocinero, jardinero, parrillero, y autor de libros que él mismo publica sobre acontecimientos simples de la sociedad.