Por: Sarko Medina

La única manera que tiene los pueblos de conservar sus tradiciones es que estas se mantengan con vida y no solo registradas en sendos libros que al final pueden honguearse en el clima lluvioso de estos días de marzo en Arequipa. Roxana Elvira es una de las cultoras que trata de conservar con vida estas tradiciones.

¿Cómo influyó tu infancia en el Pueblo Tradicional Cerro de La Aparecida en tu conexión con la poesía loncca y la identidad arequipeña? El Cerro La Aparecida fue mi primera escuela loncca, casi todas las personas que allí conocí hablaban en loncco. Su campiña, sus tradiciones, sus diarias vivencias se hicieron parte de mí. Crecí en la chacra. Mi conexión con la naturaleza despertó en mí el amor por la poesía que escribía desde mis 8 años aproximadamente.

¿Qué te motivó a crear la Asociación Cultural Hijos de Arequipa y cuáles han sido sus mayores logros hasta ahora? La Asociación la creamos entre mi amigo Juan Carlos Congona y yo. Nos llevó a crearla el amor por nuestra tierra, nuestras costumbres y tradiciones que se estaban perdiendo con la invasión de las pantallas.

Nuestro mayor logro ha sido consagrar pequeños artistas quienes nos llenan de orgullo y satisfacción como los “Chihuanccos arequipeños”, “Los hermanos Menéndez”, “Voces Mistianas”, “El loncco Aarón Linares”, entre otros.

Hemos logrado posicionarnos como una de las primeras asociaciones que preserva nuestra cultura a través de talleres de capacitación y organización de festivales culturales.

¿De qué manera tu formación como psicóloga enriquece tu trabajo como gestora cultural y poeta? La psicología me ha llevado a conocer a las personas, más allá de la teoría. He trabajado con grupos humanos de diversas edades, comprendo sus expresiones actuales como manifestación de sus experiencias personales y sus vivencias pasadas y cómo esto ha ido constituyendo su personalidad, su carácter y sus estilos de afrontamiento ante diversas situaciones. La psicología me ha permitido tener una capacidad de comprensión y empatía muy amplia y abierta. Es fácil para mí, conectar con las personas.

¿Qué representa para ti el proyecto de “La casa del loncco” y cómo visualizas su impacto en la preservación de la cultura arequipeña? Un sueño ahora, una meta alcanzable a futuro. Todo depende de la voluntad política, del trabajo denodado de los cultores arequipeños y de la suma de esfuerzos de quienes realmente estamos comprometidos con nuestra cultura.

La casa del Loncco, tiene por objetivo unir las artes, en una especie de escuela de artes escénicas, incluido su gran teatro, donde se pueda difundir toda nuestra cultura. Un lugar donde puedan llegar los turistas y desde que entran, sentir al arequipeño. Escuchar nuestra música en vivo, poesía universal y costumbrista, presenciar puestas en escena que reflejen nuestra idiosincrasia, recorrer salones de exposición de pintura, escultura, etc. y puedan llevarse bonitos recuerdos de nuestra ciudad. Un lugar que sea referente de cultura y dé trabajo a nuestros artistas arequipeños. Un lugar que el turista quiera visitar desde que planea venir a Arequipa.

El artista es un profesional que merece un pago justo por su trabajo. Hay que invertir en ellos generando espacios de trabajo y una fuente de ingreso, esto motivaría a más jóvenes a continuar con el legado tradicionalista y, por tanto, estaría a salvo nuestra cultura.

¿Qué proyectos tienes a futuro? Seguir difundiendo cultura y seguir capacitando a nuestros niños y jóvenes. Abrir escenarios y espacios de trabajo para nuestros cultores arequipeños (picanterías, empresas, negocios, etc.) Publicar mi primer poemario loncco, entre otros.

PERFIL

Roxana Elvira Condori Huanca. Creció en el Pueblo Tradicional Cerro de La Aparecida (Sachaca), donde desarrolló su pasión por la poesía loncca y la música arequipeña. Estudio en la Unsa.