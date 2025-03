Mientras muchos se quejan de que la sociedad no les apoya para cumplir sus sueños literarios, Samara Noelia ha labrado un nombre en redes, promoviendo sus escritos y sacando a delante a su pequeña, quien quiere ser pintora. Ambas tienen capacidades especiales.

¿Por qué elegiste el seudónimo Samara Noelia y cómo nació tu vocación de escritora? Bueno, no solo escogí el seudónimo sino que pagué en Indecopi como mi marca profesional. La razón fue porque siempre quise tener un segundo nombre e incluso pensé en hacer un juicio para conseguirlo, pero consideró que el camino más rápido sería pagar y registrar mi marca como artista literario. Mi vocación como escritora nació a los 13 años, cuando se despertó mi sensibilidad sobre el amor de Dios, la vida y el universo. Mi padre me motivaba constantemente a publicar mis obras.

¿Qué mensaje principal transmite en “Enciende tu Fuego Interno”? “Enciende tu Fuego Interno”. Es mi cuarta obra, transmite desde lo interno, lo genuino y lo original. Es una colección de frases de amor, desamor y reflexión con poemas cortos basados ​​en películas que me inspiraron y que plasmaron en composiciones breves pero intensas.

¿Cómo influyen los idiomas que hablas en tu creación poética? Si tuviera la oportunidad de recitar poemas en algún país extranjero sería sumamente beneficioso para poder exponer mi trabajo internacionalmente. En realidad, empecé a estudiar idiomas porque me fascinan el inglés, francés e italiano. Cuando comencé, aún no tenía una visión clara de la relación entre mi creación poética y mis idiomas porque era muy joven, pero ahora veo cómo cada lengua aporta diferentes matices a mi expresión artística.

¿Qué legado literario deseas dejarle a tu hija? Primero, deseo ser reconocida formalmente en mi ciudad y que mi nombre sea grabado como escritora y poeta arequipeña para la historia en los libros, también tener presencia en los medios de comunicación.

He visto grabados los nombres de otros autores arequipeños y anhelo lo mismo. El legado que quiero dejar a mi hija va más allá de lo literario: formarla para la vida, para que pueda defenderse ante cualquier adversidad; apoyarla en su proyecto artístico como pintora, que ya está desarrollando; y cultivar en ella una mentalidad fuerte y equilibrada para que nada le afecte, para que acepte su realidad y agradezca a Dios por ser quien es. Además, busque asegurarle la estabilidad económica, pues la necesitará. Por esto lucho sola, sin apoyo de nadie, desde que tuve que separarme.

¿Has enfrentado discriminación en tu trayectoria como escritora? Sí, especialmente por parte de algunos docentes de instituciones públicas que, cuando solicitaba permiso para promocionar mis obras, me trataban como si fuera vendedora ambulante y no como lo que soy: escritora y poeta. También hubo directores que no me permitieron promocionar mis libros, a pesar de ver mi vulnerabilidad, incluso cuando me presento con solicitudes formales de autorización.

Mi profesora, que tiene contactos, me ayudó para que me entrevistaran en Radio Yaraví y Radio Victoria, y así voy queriendo que me conozca por mis obras. Con el tiempo comprendí que debía darme a conocer más a través de mis redes sociales para que, cuando solicitara una entrevista, me atendieran con el respeto que merezco como escritora y poeta que aporta a la cultura.

PERFIL

Noelia Chara Huanco. De nacionalidad peruana; escritora y poeta arequipeña, con 14 años de trayectoria artística literaria, poliglota; habla inglés, francés e italiano en curso, estudios en Informática Básica y Word, Metodología del Inglés como Lengua Extranjera, Terapeuta del Lenguaje y Especialización como Maestra Sombra.